Danse avec les stars 2021 : Santé défaillante, élimination, émotion… Que s’est-il passé cette semaine dans l’émission ?

C’est bientôt les quarts de finale dans Danse avec les stars, et les candidats sont encore au nombre de 6 à être toujours dans la course. Cependant, pour le prime du vendredi 5 novembre 2021, Dita Von Teese et son partenaire Christophe Licata n’ont pu danser. Aperçu de la soirée…

Encore une nouveauté

C’est une Lucie Lucas euphorique de retrouver les siens, qui a été éliminée la semaine dernière du programme. Pour ce vendredi 5 novembre 2021, le reste des candidats poursuivent leur objectif, sauf Dita Von Teese. Cette dernière est en pause pour raison de santé, et n’a donc pas pu réaliser de prestation ce vendredi. Toutefois, elle était quand même présente, mais tout simplement assise.

Cette fois encore, petite nouveauté dans l’émission, les duos danseront à 4. Le but est d’avoir le plus haut score possible, ce qui permettrait d’échapper à une élimination…

Résumé de la soirée

Pour leur danse en duo, Aurélie Pons et Adrien Caby ont réalisé une danse contemporaine sur Versus, de Vitaa et Slimane. Une prestation saluée par le jury, Aurélie n’ayant eu que de beaux compliments. C’est sur un quickstep que Tayc et Fauve Hautot ont dansé, avec le son I need you de Jon Batiste. En dehors de Chris Marques qui a noté « un manque de cadre par moment », les jurés ont été conquis dans l’ensemble.

Pour la 1ère danse à 4, Aurélie Pons et Adrien Caby, ont dansé avec Tayc et Fauve Hautot. Ils ont choisi un paso doble sur le titre de Smoke on the water de Deep Purple. A la fin, aucune mauvaise note, les jurés ont beaucoup aimé la prestation. Le fait que les femmes ont mené la danse a subjugué Jean-Paul Gaultier. Pour Chris Marques, Tayc a apporté de la puissance à Aurélie, qui elle, lui a apporté de la douceur.

C’est sur un quickstep que Gérémy Crédeville et Candice Pascal ont dansé, sur le titre Les limites de Julien Doré. Une prestation qui a moyennement convaincu le jury de DALS. Puisque Dita Von Teese est indisposée, c’est Terence Telle et Inès Vandamme qui se sont prêtés au jeu du quatuor avec Gérémy Crédeville et sa partenaire Candice Pascal. La danse a été effectuée sur le son Mesdames de Grand Corps Malade, et c’était de la danse contemporaine. Cela semble ne pas avoir vraiment convaincu les 4 jurés…

Au tour de Michou et sa partenaire Elsa Bois, ils ont choisi de danser un American Smooth. Une danse que le youtubeur a dédié à sa sœur aînée qui est une autiste attardée. Le titre choisi vient du groupe pop Journey : Don’t stop believin. La prestation a été bien appréciée par le jury, qui a noté une certaine évolution chez Michou.

C’est sur un chacha que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont dansé, et ils ont choisi le son de Rain on me de Lady Gaga. Les problèmes de hanches soulignés la semaine dernière ont continué en cette soirée d’après Chris Marques. En résumé, il reste encore du travail, mais la prestation a quand même plu.

C’est donc Bilal Hassani et Jordan Mouillerac qui ont dansé un quatuor avec Michou et Elsa Bois. Sur Charleston, ils ont dansé sur Around the world, de Daft Punk. A la fin, le jury n’a pas été convaincu, beaucoup d’insuffisances ont été notées. Il n’y a que Jean-Paul Gaultier qui semble avoir aimé la prestation.

Alors que Tayc et Aurélie Pons sont qualifiés d’office, Michou, Bilal Hassani et Gérémy Crédeville se retrouvent au face à face avec leurs partenaires. Le public décide de sauver Michou, et les jurés choisissent Bilal Hassani. Du coup, Gérémy Crédeville et Candice Pascal quittent l’aventure Danse avec les stars…