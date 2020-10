Confinement : la saison de Koh Lanta actuellement diffusée va-t-elle être impactée ?

Les rumeurs étaient persistantes et étaient bien fondées : Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement, qui commencera dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 octobre. Pour la deuxième fois de l’année, les français vont devoir s’enfermer pour limiter au maximum l’épidémie de coronavirus, alors que nous subissons actuellement les affres d’une deuxième vague qui s’annonce comme plus meurtrière et terrible que la première. Le chef de l’État a pris cette décision forte au vu des résultats catastrophiques sur le territoire, au moment où d’autres pays européens s’apprêtent sans doute à faire de même. La télévision se retrouve donc une nouvelle fois face à une certaine problématique, notamment l’émission présentée par Denis Brogniart.

Koh Lanta : la diffusion est-elle menacée par le confinement ?

Le premier confinement en mars dernier a permis à la saison de Koh Lanta L’île des héros être sacrément boostée. Les internautes se sont pris de passion pour le jeu de TF1, alors qu’ils étaient coincés chez eux. Les audiences ont donc explosé, et ce sont plus de 5 millions de tweets qui ont été échangés pendant des semaines. Mais la chaîne s’est rapidement retrouvée face à un problème de taille, alors que le confinement semblait ne jamais vouloir s’arrêter. Les amateurs de Koh Lanta le savent, la finale a lieu en direct. Dennis Brogniart retrouve tous les aventuriers et finit par annoncer le ou la gagnant.e de la saison.

Pour assurer la présentation en direct de la finale, TF1 a décidé de scinder certains épisodes en deux. Une décision logique, mais regrettée par les internautes qui attendaient avec impatience le vendredi soir. Tous les épisodes n’avaient pas été coupés en deux, uniquement ceux suffisamment riches en rebondissements, pour ne pas trop frustrer les internautes. Mais ces derniers qui suivent actuellement la nouvelle saison craignent qu’une décision similaire soit prise à nouveau.

Un confinement qui durera un mois…minimum ?

En mars, Emmanuel Macron avait annoncé un confinement de deux semaines, qui en a finalement duré huit. Aujourd’hui, le président a directement annoncé quatre semaines. Si le confinement dure un mois uniquement, la saison Les 4 Terres ne devrait pas être impactée. Les épisodes pourront se suivre sans être coupés et les internautes pourront voir chaque soir les aventuriers s’affronter pour espérer arriver jusqu’aux épreuves finales, celle de l’orientation, et enfin celle des poteaux.

En revanche, la question devra se poser si le confinement perdure dans le temps, comme certains le pensent déjà. Chaque semaine, une conférence de presse devrait avoir lieu pour tenir au courant les français de l’évolution du virus. Dans deux semaines, Emmanuel Macron tirera un premier bilan. A ce moment-là, la chaîne pourra commencer à réfléchir aux possibles ajustements à mettre en place. Une chose est sûre, les internautes espèrent qu’aucun épisode ne sera modifié par ce nouveau confinement.

Des audiences qui vont s’envoler pour Koh Lanta ?

Boostée par le succès de la précédente saison, cette nouvelle édition de Koh Lanta est un joli succès pour TF1. Lors de l’élimination (surprise) de Bertrand-Kamal lors d’une épreuve et celle (moins surprise) de Joaquina lors du conseil, 5.18 millions de personnes se trouvaient devant leur écran de télévision, soit près de 28% du public. On peut s’attendre à voir ces chiffres augmenter encore à l’avenir avec ce nouveau confinement. Enfermés chez eux, les citoyens français pourraient avoir envie de s’échapper par procuration en suivant les aventures de ces nouveaux héros.

Ce confinement du mois de novembre a cependant été annoncé comme plus souple, avec notamment l’ouverture des écoles, collèges et lycées. Le gouvernement sait que cela a été très dur pour les français, et que les conséquences sur la santé mentale sont réelles. Si la situation est grave et doit être reconnue comme telle, le Président s’est néanmoins montré compréhensif, et même rassurant. Confiant quant à l’avenir, il espère que les français suivront une nouvelle fois à la lettre ses nouvelles règles. Mais nous devons prendre conscience désormais que tant qu’aucun vaccin n’est trouvé, nous vivrons avec ce virus. Nous devons donc faire très attention, sans quoi nous subirons encore plusieurs confinements à l’avenir.