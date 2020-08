Claude (Koh-Lanta) : son fils Andréa est déjà un grand aventurier !

Claude a participé trois fois à Koh-Lanta et il a toujours connu un énorme succès. Les spectateurs ont pu faire sa rencontre en 2010 et il s’était très vite imposé face à ses adversaires. Néanmoins, c’est en 2020 dans l’île des Héros qu’il a marqué les esprits.

En effet, le candidat a été jusqu’à la finale mais il est tombé lors de l’épreuve des poteaux face à Ines et Naoil. Il n’a donc jamais pu remporter les 100.000 euros sur TF1 mais il a conquis le cœur des téléspectateurs.

Un aventurier avec un certain franc-parler

Claude a toujours été très stratège dans l’émission en plus d’être un grand sportif. Ainsi, il a tenté de mener son équipe le plus loin possible dans le jeu et son franc-parler a séduit le public. D’ailleurs, l’aventurier de 41 ans n’a jamais eu peur d’entrer en conflit et recadrer certains de ses adversaires. Inès ou encore Régis en ont payé les frais lors de la saison passée et le public s’en souvient encore.

Claude rêve de pouvoir retourner un jour dans Koh-Lanta et de tenter une nouvelle fois de gagner l’émission. L’ami de Teheiura fait donc tout pour garder la forme et il entraîne même la prochaine génération de héros.

Son fils se voit déjà comme un grand aventurier

Personne ne sait encore si Claude sera dans Koh-Lanta, les 4 terres. Pour le moment, l’aventurier se trouve en vacances en France et il découvre de très belles régions avec ses enfants et sa compagne. Jeudi 6 août, il a donné des nouvelles à ses fans sur Instagram et il a partagé une petite vidéo de ses vacances.

Pendant l’été, Claude refuse de rester à la plage à ne rien faire et il préfère partir en vadrouille en forêt. On le retrouve avec ses enfants en train de faire de la randonnée mais il corse un peu les choses. En effet, Claude et son fils, Andréa grimpent des marches creusées à même le sol sous un arbre mort.

L’aventurier de Koh-Lanta n’hésite pas à encourager ses enfants « Aller, on y va les gamins ! ». De son côté, Andréa a déjà un esprit de meneur et il répond à son père : « On n’est pas des gamins, on est des aventuriers« .

Andréa marche dans les traces de Claude et il se voit même participer un jour à Koh-Lanta « Des aventuriers de Koh-Lanta ! » dit le jeune homme dans la vidéo. L’ancien héros peut être fier de son fils et Andréa reçoit un entraînement de choc pour prendre la relève.

Les nombreuses participations de Claude à la télé

Claude est l’un des candidats de Koh-Lanta les plus appréciés et ses capacités physiques impressionnent toujours le public. Ainsi, il a déjà fait plusieurs apparitions dans des émissions :