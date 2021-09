Cauchemar en cuisine : La réaction d’une candidate face au chef Philippe Etchebest amuse grandement les internautes, qui s’en inspirent !

Ce n’est jamais facile pour les candidats de Cauchemar en cuisine. Par contre ce n’est pas le cas des téléspectateurs, qui ont trouvé une séquence particulièrement drôle ce mercredi 15 septembre 2021 sur M6. Cela est dû à la réaction d’une candidate, lorsque le chef Philippe Etchebest a débarqué.

Les inspections du chef !

Les fans ne se lassent pas de l’émission Cauchemar en cuisine, et certainement pas des scènes qui parfois deviennent cultes. Animé par Philippe Etchebest, un chef qui ne mâche pas ses mots, le but de l’émission est d’aider les restaurateurs en difficulté. Ce mercredi 15 septembre 2021, le rendez-vous était pris sur M6, et les internautes se sont régalés de la réaction d’une candidate.

Cela dû à la réputation de Philippe Etchebest, ce qui fait que les restaurateurs qui sollicitent son aide, sont souvent craintifs au début de l’émission. Dans l’émission passée par exemple, une inspection des cuisines a failli faire vomir le chef, qui n’a pas épargné Sandrine et Alexandre. Il faut dire qu’il a trouvé des produits périmés dans le frigo, et beaucoup de saletés dans la cuisine.

Philippe Etchebest a fini par se mettre en colère face à cette situation inacceptable. Il a alors dit à la cheffe et à son patron qu’il espérait ne pas tomber malade. En effet, c’est après avoir testé le repas du restaurant, que Philippe Etchebest commence son inspection. Agacé, le juré de Top Chef leur a demandé s’ils n’avaient pas honte. Puisqu’ils n’en ratent jamais une, les internautes se sont emparés de la séquence et l’ont tourné avec dérision sur les réseaux sociaux.

Pour certains, l’endroit représente un tel carnage, que n’importe qui peut voir tous les problèmes qui s’y trouvent. Pour d’autres, dans le restaurant ils font des cours pratiques sur « le développement des bactéries sur les matières organiques. ». En effet, Philippe Etchebest avait découvert entre autres, de la moisissure sur du parmesan, et de la crème fraîche pourrie.

Quand Cauchemar en cuisine inspire les internautes

L’épisode de ce mercredi 15 septembre a prouvé une fois de plus, que les internautes ont une imagination à toute épreuve. Philippe Etchebest s’est rendu cette fois en Isère, dans le restaurant monté par un couple. Il s’agit de Béatrice et de son compagnon Patrice, et ils sont propriétaires de leur restaurant depuis 2 années environ. Puisque les choses ne vont plus aussi bien qu’au tout début, ils ont donc fait appel au célèbre chef.

L’une des séquences a beaucoup fait rire les internautes, qui s’en sont donné à cœur joie dans les commentaires. Après que le plat commandé par Philippe Etchebest lui ait été servi, ce dernier, choqué par le visuel, a demandé à voir la cheffe. Celle-ci, surprise pas la demande, a d’abord entrebâillé tout doucement la porte et est restée là quelques secondes, avant d’entrer dans la salle.

L’image de Béatrice qui entrebâille la porte est alors plusieurs fois reprise sur Twitter, chacun y allant de son petit commentaire : « Quand ta mère regarde si tu fais bien tes devoirs sans faire de bruit, « Quand tu as pourri les toilettes et que tu sors en espérant que personne ne va passer après toi »». Très drôle…