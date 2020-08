Carla Moreau et Kevin Guedj infectés par le Covid-19 ? « On l’a eu et on ne le savait pas » !

Carla Moreau et Kevin Guedj connaissent un gros succès sur les réseaux sociaux et les deux stars de télé-réalité partagent leur quotidien de jeunes parents. Ainsi, les fans peuvent voir très souvent des photos de leur fille, Ruby et elle fait déjà fondre la toile.

Les deux parents se sont pourtant absentés pendant quelques semaines afin de se rendre sur le tournage des Marseillais Vs. le reste du monde 5. Ils ont retrouvé un bon nombre de leurs camarades comme Jessica Thivenin ou Maëva Ghennam et il y a eu de grosses tensions entre certaines stars.

Kevin Guedj, fatigué depuis le tournage

Le tournage des Marseillais est terminé mais Kevin Guedj n’est pas au top de sa forme. Le chéri de Carla a dû se faire hospitaliser après avoir eu un coup de chaud et cela avait beaucoup inquiété les fans. Néanmoins, la starlette avait tenu à les rassurer : « Ce n’est absolument pas le coronavirus » avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Carla Moreau a assuré que Kevin Guedj a eu une insolation car il ne supporte pas la chaleur. Les fans ne se sont doutés de rien et le papa de Ruby va beaucoup mieux. D’ailleurs, le couple n’a pas manqué d’aller chez Jessica Thivenin et Thibault Garcia pour un barbecue entre amis.

Carla et Kevin ont déjà eu le Covid-19 !

Les quatre amis ont passé une très bonne journée mais Carla Moreau a profité d’un instant de tranquillité pour faire une petite mise au point avec ses fans. La candidate des Marseillais avoue avoir eu le Coronavirus avec Kevin Guedj il y a plusieurs mois de ça, alors qu’ils habitaient encore à Londres.

« Ce qu’on ne vous avait pas dit avec Kevin, c’est qu’on l’avait eu à l’époque. Quand on était sur Londres. Moi j’ai fait le test pour ma liposuccion, donc Kevin en a profité pour le faire aussi. C’est à ce moment-là qu’on a appris qu’on l’avait eu sur Londres » a t-elle déclaré sur Snapchat.

Kevin Guedj et Carla Moreau ont attrapé le Covid-19 il y a quatre mois de ça et ils ont eu des symptômes bien différents. La starlette n’avait plus d’odorat ni de goût et Kevin se sentait très fatigué. Pourtant, ils ne s’étaient pas doutés un instant qu’ils souffraient du coronavirus et ils l’ont appris bien plus tard. « Au final, on a appris qu’on l’avait eu en rentrant à Marseille» a t-elle confié à ses fans.

Kevin Guedj a passé plusieurs tests

Il y a quelques jours, à cause de son coup de fatigue, Kevin Guedj a eu très peur d’avoir à nouveau le Covid-19. Le candidat de télé-réalité n’a pas perdu de temps pour se rendre à l’hôpital avec Carla Moreau. Il voulait être sûr de ne pas avoir attrapé une nouvelle voir le virus.

Ainsi, à l’hôpital, il a passé plusieurs tests mais ils sont tous ressortis négatifs. Le papa de Ruby a donc bien fait une insolation et même Carla Moreau a repassé des tests pour être sûre de ne pas être malade. « Il a été testé négatif au coronavirus. On a été testé à l’hôpital, il n’y a aucun soucis » a t-elle partagé. D’ailleurs, le bilan de santé de Kevin est bon et il peut donc être rassuré !