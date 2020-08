Benjamin Samat : une blessure au pied lui rend la vie impossible, Julien Tanti pointé du doigt !

Il révèle être blessé au pied à la suite d’un accident…

Une mauvaise période pour Benjamin Samat

Si Benjamin Samat savait ce qui allait lui arriver lors du tournage de la prochaine saison de l’émission Les Marseillais vs le reste du monde, il aurait pris certaines dispositions. Pas de bol pour lui, il s’est retrouvé avec une blessure au pied. Il faut dire que Benjamin était très enthousiaste pour le prochain épisode de cette saison, mais le sort lui réservait une bien mauvaise surprise.

Il disait qu’il faisait beau et qualifiait affectueusement les autres participants de fous furieux. Selon lui, la guerre était vraiment déclarée entre les Marseillais et le reste du monde. On pouvait bien voir son exaltation. Ce qu’il ignorait par contre, c’est qu’il serait l’une des victimes de cette ‘’guerre’’ dont il gardera bien des séquelles.

Benjamin a expliqué les circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit. Selon ses dires, Julien Tanti, un membre de son équipe, serait la cause de sa blessure. Il lui aurait roulé sur le pied avec une voiturette de golf. On imagine bien la douleur qu’il aurait pu ressentir à ce moment.

En effet, Benjamin était à l’arrière du véhicule pendant que son coéquipier était aux commandes. Nul ne sait d’où l’envie de faire un dérapage est venue à l’esprit de Julien. C’est dans cet enchaînement que Benjamin a sauté de la voiture en marche pour éviter de se retrouver au sol. Cela fut apparemment une mauvaise décision et notre cher Benjamin en a fait les frais.

Dans la foulée, la voiturette a roulé sur son pied. Le membre de l’équipe des Marseillais gardera encore pendant un bon moment les séquelles de cet incident qu’il aurait vraiment préféré éviter. Les excuses de Julien Tanti ne changeront rien puisque de toutes les façons, l’irréparable était déjà fait.

Benjamin Samat a plus tard publié une vidéo où il montrait ses bleus sur son compte Instagram. Il a montré l’endroit exact où il s’est fait mal. Ses abonnés ont pu se rendre compte de l’étendue des dégâts. Certains lui ont adressé des messages compatissants pour le soutenir. On espère tout de même que notre ami se rétablira au plus vite.

Benjamin Samat réplique face aux remontrances des internautes

Notre ami n’est décidément pas au bout de ses surprises. Le tournage de cette cinquième saison lui en fait voir de toutes les couleurs. En effet, des rumeurs circulent depuis plusieurs jours à son sujet. Selon celles-ci, il se serait mis en couple avec Marine El Himer, une autre participante de l’émission Les Marseillais vs le reste du monde.

Récemment, Benjamin a invité Marine et Océane El Hilmer pour un barbecue qu’il organisait chez lui. Une vive vague d’indignation des internautes a tôt fait de sortir Benjamin de ses réserves. Il s’est exprimé à ce propos sur la toile. Il affirme que sa vie ne lui appartient à lui et qu’à lui seul et qu’il a le droit d’inviter qui il voulait chez lui. Cela a au moins le mérite d’être clair à tous les niveaux !

Cet accident ne sera pas diffusé dans l’émission

L’accident de Benjamin Samat a eu lieu pendant un jour off. Les évènements qui se sont donc produits ce jour ne seront pas diffusés dans les Marseillais vs le reste du monde. Une bien malencontreuse nouvelle pour les téléspectateurs qui désiraient savoir un peu plus sur ce qui s’était passé, même si la victime a tout raconté via son compte Instagram.

Cependant, les fans de la télé-réalité sont pressés de connaître quelle sera la suite des évènements. Patience, patience… patience !