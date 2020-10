Benjamin Samat son emménagement à Dubaï ne se passe pas du tout comme prévu ! Les révélations !

Toute la famille des Marseillais sera-t-elle bientôt réunie à Dubaï ? Si Carla Moreau et Kévin Guedj ne semblent pas motivés à l’idée de partir vivre dans le désert, ils sont bien les seuls. Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont semble-t-il donné des idées et des envies d’exotisme aux autres candidats puisque Julien Tanti et Manon Marsault ont décidé d’y vivre. Dans la série qui leur est consacrée sur 6play à l’occasion de la naissance d’Angelina, nous découvrons leur magnifique penthouse et leur excitation à l’idée de vivre à l’étranger.

Benjamin célibataire, il retrouve ses amis à l’autre bout du monde

Contrairement à ses camarades de tournage, le jeune homme n’a pas énormément communiqué sur ce déménagement. Jusqu’à présent, il vivait dans une maison à Marseille, dans laquelle il avait d’ailleurs récemment organisé un grand barbecue – Maeva avait refusé d’y aller du fait de la présence de Marine et Océane El Himer. Il a par la suite annoncé qu’il allait vendre sa demeure et les internautes se demandaient où le candidat allait désormais vivre. Il s’est finalement envolé pour Dubaï après un cambriolage, et pas pour des vacances. C’est bien une maison qu’il a acheté là-bas, mais il a décidé d’en parler une fois les papiers officiels signés.

« J’avais peur jusqu’à la signature qu’il y ait un truc bizarre. C’est pour ça que je ne montrais plus de visites, parce que justement, on avait flashé sur cette maison tous les deux. On s’est dit qu’on la prend à deux, parce qu’il n’y en a pas d’autres disponibles. Il y a 600m2 avec six chambres et sans compter la chambre de la maid et du driver. Du coup, je ne vous en avais plus parlé parce que j’avais peur que ça me porte l’œil. Mais c’est bon, on vient de signer et on est trop contents ».

Le jeune homme va désormais vivre avec Flo, un de ses meilleurs amis. « Ça fait plusieurs années qu’on y va et on kiffe, on reste à chaque fois dix jours et on n’a jamais envie de partir. Et on s’est toujours dit que si on avait les moyens et la possibilité de partir vivre là-bas, on irait et aujourd’hui on a les moyens et la possibilité ».

Des travaux pas finis et mal réalisés ?

Mais après signature des papiers, c’est la déconvenue pour les jeunes hommes. Ils n’ont pas été satisfaits par l’état dans lequel ils ont retrouvé leur future habitation : « On a été voir la maison. Il y a quelques travaux de rénovation à faire et ça devait être ok pour aujourd’hui, mais c’est n’importe quoi. Il y a des traces de peinture sur les plinthes et sur les montures des portes. Les prises ne sont pas droites (…) L’extérieur, je ne vous en parle même pas (…) Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore, mais on a été obligés de taper un peu du poing sur la table ».

On espère pour lui que tout cela sera bientôt un mauvais souvenir et qu’il pourra avec son ami bientôt emménager dans leur nouvelle maison. Il peut en tout cas compter sur le soutien de son amie Maeva Ghennam qui a décidé de s’offrir quelques jours de vacances. La jeune femme s’est en effet rendue à Dubaï pour voir Benji, Julien, Manon, Jessica et Thibault. De quoi lui donner envie de faire comme eux ? Pas sûr qu’elle voudrait s’éloigner de ses amies Alix et Carla, qui vivent toutes les deux en métropole. Carla et Kévin semblaient de leurs côtés bien plus attirés par le climat tempéré de Londres mais le coronavirus a changé leurs plans.

Benjamin Samat va en tout cas pouvoir vivre sa vie de célibataire à fond à Dubaï, à moins qu’il est déjà retrouvé l’amour ? La grosse rumeur annonce un rapprochement entre lui et Maddy, elle qui se trouve actuellement à Dubaï et qui semble passer tout son temps avec la star des marseillais. Affaire à suivre.