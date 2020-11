Benjamin Samat : l’amusant point commun entre Alix, Océane et Maddy qui fait mourir de rire les internautes

Pendant un an, Benjamin Samat et Alix Desmoineaux entretenaient une relation amoureuse et faisaient parties des couples préférés des internautes. S’ils se disputaient parfois énormément durant les émissions auxquelles ils participaient (on se rappelle des Marseillais vs Le reste du monde 4 où le couple semblait plus en danger que jamais), ils semblaient forts et très amoureux. C’était le cas jusqu’au tournage des Marseillais aux Caraïbes, où Benjamin a trompé sa belle.

Un record d’audience pour W9 avec la venue d’Alix

C’est seul que Benjamin a commencé le tournage des Marseillais aux Caraïbes. Nous retrouvions les candidats habituels, comme Carla, Manon, Julien, Kevin ou encore Maeva et Greg. A leurs côtés, de nouvelles candidates ont fait leur grande entrée, comme Victoria, Éloïse, et Océane. La jeune femme connaissait déjà Benjamin puisqu’elle avait participé par le passé aux Princes de l’Amour pour le garçon, et que sa soeur jumelle (Marine El Himer) avait entretenu une courte histoire avec lui quelques petites années auparavant.

Sous les yeux des autres candidats qui restent impassibles (au mieux) ou qui encouragent (au pire), les deux participants se sont rapprochés, et se sont lancés dans un jeu de séduction. Seule Maeva s’est énervée de voir Benjamin se comportait de cette manière, elle qui était à l’époque très proche d’Alix qu’elle considérait comme l’une de ses meilleures amies. Mais ce qui devait arriver arriva et les deux candidats ont échangé un baiser. Si Benjamin a avoué après coup l’avoir regretté, il se montrait toujours proche d’Océane… Du moins jusqu’à l’arrivée d’Alix.

Voir cette publication sur Instagram Que personne ne me réveille de ce rêve svp ! 🙏🏼❤️✨ Une publication partagée par Benji (@benji_samat) le 29 Oct. 2020 à 10 :58 PDT

Océane et Alix : les mêmes goûts en matière de garçons et de vêtements

Lorsqu’Alix est arrivée dans l’aventure, Benjamin et Océane ne se trouvaient pas dans la villa. Elle a découvert sa tromperie par le biais des autres candidats et son monde s’est écroulé sous les yeux des téléspectateurs, réunis en masse pour découvrir la confrontation (occasionnant un record d’audience pour W9, quelques mois après celui de l’épisode de retrouvaille entre Mujdat et Milla). Quand les deux pécheurs sont arrivés dans la villa et qu’Océane a découvert Alix, sa première réflexion fut la suivante : elles ont la même robe. A ce moment, les internautes sont choqués par ses propos, elle qui ne semble pas regretter d’avoir participer à la fin d’une union qui paraissait solide. Benjamin et Alix finissent en effet par se séparer.

Voir cette publication sur Instagram Vous avez trouvé leur point commun ? 🤔🤭 Une publication partagée par Gossip Médias TV (@gossipmediastvr) le 5 Nov. 2020 à 1 :56 PST

Maddy porte la même robe qu’Alix et Océane

Actuellement, les téléspectateurs découvrent Benjamin et Marine envisager un avenir ensemble, eux qui sont en couple dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5. S’ils semblent très attachés, cette histoire d’amour n’aura pas duré longtemps après le tournage. Les deux candidats auront fini par se séparer et Benjamin se sera envolé pour Dubaï, comme prévu. C’est là-bas qu’il s’est rapproché de Maddy, autre candidate de télé-réalité qui a notamment eu une brève histoire avec Julien Tanti.

Pendant des jours, des rumeurs autour de leur couple faisaient le tour des réseaux sociaux, mais aucun des deux n’y réagissait. Ils attendaient de faire une annonce officielle sur Instagram par le biais d’une jolie photographie les montrant plus proches que jamais. Et récemment, une photo de Maddy a fait bien fait rire les internautes. On voit Maddy porter la même robe qu’Alix et Océane. « C’est la robe que Benjamin aime en fait » écrivent les internautes, amusés par ce détail qui semblait anecdotique par le passé mais qui les fait beaucoup rire désormais.

Le jeune homme vit en tout cas son histoire d’amour avec Maddy (et sa robe) loin de la France et la nouvelle saison des Marseillais devait d’ailleurs commencer à Dubaï, puisqu’une bonne partie des candidats y vit désormais. Mais avec le coronavirus qui sévit encore, difficile de dire si la saison pourra se tourner au mois de novembre comme prévu. Les fans peuvent cependant se rassurer, après Les Marseillais vs Le reste du monde, W9 enchaînera avec Les Princes et les Princesses de l’Amour. La télé-réalité a encore de beaux jours devant elle malgré l’épidémie.