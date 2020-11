Benjamin et Maddy sur le point d’être parents ? Les révélations chocs !

Les amourettes de Benjamin Samat ne sont pas prêtes de lasser les internautes. Et s’il avait enfin trouvé l’amour dans les bras de Maddy, candidate qu’il connaissait avant de sortir avec lui puisqu’elle a entretenu eu une brève histoire avec Julien Tanti dans Les Marseilllais vs Le reste du monde ? On sait que le jeune homme veut se caser et vivre enfin une vie rangée avec une femme. Beaucoup de ses amis et camarades des Marseillais sont désormais parents, et cela lui aurait donné des idées. S’apprêtent-ils à être papa à son tour ? C’est ce qu’annonce une page Instagram généralement bien informée. En attendant plus d’informations, on vous raconte tout ce que nous savons à l’heure actuelle.

Voir cette publication sur Instagram Que personne ne me réveille de ce rêve svp ! 🙏🏼❤️✨ Une publication partagée par Benji (@benji_samat) le 29 Oct. 2020 à 10 :58 PDT

Benji et Maddy essayent déjà de faire un enfant ?

C’est la page Instagram @lesmarseillaisvsrdv5_ qui a lancé la fuite. Si aucune preuve n’est pour le moment apportée, la personne derrière ce compte semble sûre d’elle et annonce que nous en saurons bientôt plus sur les projets de couple de Benji et Maddy : « Je vais creuser mais je crois que Benji et Maddy essayent de faire un enfant. Je vais faire un article en mettant toutes les preuves et aussi leurs déclarations privées, je suis choqué« .

La nouvelle a de quoi étonner puisque les deux amoureux ne sont ensemble que depuis quelques semaines. Ils n’ont rendu qu’il y a peu de temps officielle leur relation, après quelques jours de rumeurs. Depuis, ils s’affichent sur les réseaux sociaux et semblent passer beaucoup de temps ensemble. Ils partagent leur aventure au quotidien avec les internautes, comme récemment où Maddy n’a pas pu rentrer dans un bowling à cause de sa tenue. La jeune femme est partie dans un magasin voisin pour s’acheter des vêtements jugés appropriés, ce qui a beaucoup fait rire Benji. Et oui, à Dubaï, ville où ils sont actuellement et dans laquelle Benji a acheté une maison, les règles concernant l’habillement sont nombreuses.

Les histoires d’amour de Benji passionnent les fans de télé-réalité

Si Benjamin Samat a considérablement gagné en popularité ces derniers temps, c’est grâce à ses relations amoureuses conflictuelles. Tout le monde se rappelle de sa séparation houleuse avec Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes. En couple avec la jeune femme depuis plus d’un an, le jeune homme l’avait trompé avec Océane. Quand Alix a rejoint l’aventure, W9 s’est offert un record d’audience grâce à un coeur brisé. La candidate a vu son monde s’écrouler et a reçu un beau soutien de la part des internautes qui ont apprécié sa réaction (celle de ne pas s’en prendre à Océane). Les épisodes qui ont suivi ont été riches en confrontations et disputes, et s’ils ont finalement quitté l’aventure ensemble, c’est seul que Benji est revenu quelques jours plus tard en annonçant officiellement sa séparation.

Dans Les Marseillais vs le reste du monde, c’est donc en célibataire que Benji rejoint l’aventure. Et après quelques jours d’aventure, il se met en couple avec Marine El Himer, la soeur jumelle d’Océane (avec qui il avait déjà eu une brève histoire quelques petites années en arrière). Un couple improbable qui a choqué les internautes mais qui n’aura pas duré dans le temps. Quelques jours après la fin du tournage, Benjamin a officialisé leur séparation et s’est par la suite envolé pour Dubaï, ville dans laquelle il va vivre, tout comme Jessica et Thibault et Julien et Manon. Benjamin s’apprête-t-il à faire comme ces derniers en élevant son enfant à Dubaï ? On vous tiendra au courant si nous en savons plus dans les jours qui viennent. S’il s’agit d’une fake news, le jeune homme réagira surement très prochainement et ne nous manquerons pas de vous relayer son message. A l’heure actuelle, c’est avec de très grosse pincette qu’il faut prendre cette information.