Aurélie Dotremont prend la défense de Manon Marsault contre Carla Moreau !

L’émission culte de W9 Les Marseillais vs Le reste du monde a commencé sur les chapeaux de roux avec une confrontation entre Carla et Jessica.

Dès son arrivée dans l’aventure, alors qu’elle était en voiture avec Julien, Benji et Greg, Carla semble apprendre que Jessica lui en veut. Et quand celle-ci arrive plus tard dans l’aventure, elles font d’abord bonnes figures, avant que le clash n’explose et que la maman de Maylone explique à la maman de Ruby les griefs qu’elle a contre elle.

Jessica critiquée sur les réseaux après ce clash

On nous apprend que le nouvel an des Marseillais ne s’est pas très bien passé et que Jessica Thivenin en veut beaucoup à Carla Moreau depuis ce jour-là. Jessica explique que ses parents ne veulent plus de faire le nouvel an avec les marseillais à cause du comportement de Carla. Mais celle-ci se défend, expliquant que tout aurait commencé à cause de Manon Marsault. Jessica la coupe alors en disant qu’elle a déjà réglé ses comptes avec la femme de Julien.

Et cette phrase a beaucoup agacé les internautes. Ils ne comprennent pas pourquoi Jessica s’est expliquée avec privé avec Manon mais souhaite le faire devant tout le monde et les caméras de W9 avec Carla, sept mois plus tard. Pour eux, la maman de Maylone a cherché le buzz et s’est assurée une séquence de clash dès son arrivée dans l’aventure. Une manière pour elle de bien signer son retour, et de montrer qu’elle n’a rien perdu de son tempérament de feu.

Ils n’ont pas manqué de la critiquer, disant qu’elle avait eu un comportement méchant et violent (un coup de pied a été coupé au montage). Les autres candidats qui prennent tous le parti de Jessica sont également critiqués par les internautes. Heureusement pour Carla, son amie Maeva est arrivée dans l’aventure, de quoi lui apporter un soutien de poids.

Manon entre en jeu et donne sa version des faits

En parlant de Manon, Carla l’a mis au centre du débat et l’a accusé d’avoir commencé à râler quant à la présence des parents de Jessica et Thibault au nouvel an. Car l’histoire vient de là. Les marseillais avaient prévu de faire le nouvel an ensemble, et les parents des deux amoureux seraient venus, sans payer. Les candidats auraient insisté pour qu’ils viennent (d’après Jessica) et ne voyaient pas d’inconvénient à payer un peu plus pour eux.

Mais d’après Manon, le comportement de Carla aurait été inacceptable puisqu’elle aurait passé la soirée à surveiller si les parents de Jessica ne se servaient pas du champagne. Et alors que la mère de la belle blonde comptait s’en servir, elle lui aurait pris la bouteille des mains avant de partir avec. Un comportement qui a profondément choqué la jeune femme, et les autres candidats.

On a alors assisté à un clash par écrans interposés entre Carla et Manon, chacune donnant sa vérité, sa version des faits, d’autant plus que la seconde accuse la première d’avoir été en contact avec un Instagrameur chargé de sortir des dossiers sur la maman de Tiago et Angelina. Heureusement pour elle, Manon peut compter sur le soutien d’une autre candidate de télé-réalité.

Aurélie Dotremont apporte son soutien publiquement à Manon

C’est Aurélie Dotremont qui a décidé de dire tout l’amour qu’elle ressent pour Manon sur Snapchat. Les deux jeunes femmes ont débuté en télévision dans la même aventure, sur NRJ 12, avec L’île des vérités. Elles se connaissent donc depuis des années. La petite blonde qui a depuis notamment participé aux Anges de la télé-réalité a publié une ancienne photo d’elle et sa copine et a écrit les mots suivants :

« Ce qui est incroyable c’est que tu n’as mentalement pas changé d’un millimètre, toujours la même, les pieds sur terre, franche droite et honnête. Manon Marsault ne laisse personne te faire passer pour ce que tu n’es pas » !

L’occasion pour elle de lancer un petit tacle à Carla et de très clairement prendre position pour celle qui vient d’accoucher de son deuxième enfant. Une chose est sure, l’amitié entre Carla et Manon semble désormais bien finie.