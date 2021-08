Amandine Pellissard : Après son passage dans Familles nombreuses la vie en XXL, elle fera bientôt son apparition dans une nouvelle émission !

Amandine Pellissard est une jeune mère de 8 enfants qui a trouvé sa place dans l’émission Familles nombreuses. Avec toute sa famille, elle s’est désormais habituée à être sous le feu des projecteurs. En effet, elle a annoncé il y a peu sur Instagram son grand retour à l’écran. Seulement cette fois-ci, on la verra dans une toute autre émission.

Amandine Pellissard et sa famille au cœur de nombreuses polémiques

La famille Pellissard est une famille qu’on ne présente désormais plus. Elle fait partie des familles XXL mises en avant dans l’émission Familles nombreuses. Celle que l’on connaît surtout c’est Amandine Pellissard, mère d’une fratrie de 8 enfants. Depuis sa récente ascension dans le monde du showbiz, elle se retrouve au cœur de nombreuses polémiques.

En effet, les internautes et téléspectateurs n’hésitent pas à donner leur avis sur les choix de la famille. La vie d’Amandine, de son époux Alexandre et de leurs enfants est examinée à la loupe. Le public qui n’est pas toujours d’accord avec leur mode de vie peut parfois devenir blessant. Malgré tout, qu’ils soient appréciés ou non, les Pellissard restent fidèles à eux-mêmes.

Ils sont catégoriques sur leurs choix et refusent de se laisser influencer. C’est pour cette raison que le 26 août dernier, Amandine Pellissard a fait un live Instagram. Ce fut pour elle l’occasion de mettre les choses au clair une fois de plus. Elle s’est exprimée sur son refus de passer le permis. Tout comme son époux, elle n’en voit pas l’intérêt.

Les internautes ont tenté de lui faire changer d’avis à travers de nombreux commentaires et des critiques. Toutefois, elle est restée ferme sur sa position. Son époux et elle n’ont pas l’intention de passer le permis. Elle s’est exprimée à ce sujet en des termes très clairs :

« On n’a jamais eu de permis. On s’en est toujours passés. On a toujours travaillé tous les deux sans permis. On a huit enfants sans permis. On a déménagé à l’autre bout de la France sans permis. Nos enfants ont toujours fait des activités extrascolaires, à chaque fois qu’on veut aller quelque part on ne s’en prive pas… Tout ça sans permis ».

Amandine Pellissard : elle sur les réseaux sociaux le retour de sa famille sur les écrans

Ce samedi 28 août, Amandine Pellissard a partagé plusieurs story sur Instagram. Ils sont venus confirmer les rumeurs qui circulaient déjà sur le retour à la télé de la famille Pellissard. On pouvait voir sur ces story, les backstages d’une émission : Baby Story.

Ainsi, dans le prochain numéro de l’émission, le blogueur Jeremstar ira s’immiscer dans la vie de cette famille XXL. Il a d’ailleurs lui-même confirmé la nouvelle avec un post sur son compte Instagram. Comment le public réagit-il face à cette nouvelle ? On devrait le découvrir assez tôt !