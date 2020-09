Alix Dmx et Milla Jasmine : le surprenant clash sur les réseaux sociaux

Contrairement à Alix, Milla Jasmine est de retour à la télé-réalité dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Pour le moment, les internautes ne sont cependant pas convaincus par son début d’aventure télévisuelle. Comme vous pouvez le voir dans la sélection de tweets ci-dessous, ils lui reprochent de prendre le parti de Jessica Thivenin et de ne pas s’affirmer. Il faut dire que le clash entre Jessica et Carla a beaucoup fait parler, et la plupart des internautes n’ont pas aimé le comportement de la mère de Maylone envers son ancienne amie.

Milla Jasmine c’est tellement une vicieuse et calculatrice , elle vient de s’abonné à jessica ptdr pour nous fais croire qu’elle son pote 😂 #LMVSLRDM5 — Whitney ⚜️ (@LinrJennifer) September 3, 2020

brf milla jasmine c’est une suceuse jveux rien savoir #LMVSLRDM5 — orneluxee (@orneluxee) September 4, 2020

On en parle de Milla Jasmine le nouveau toutou de Jessica? Ça fait vraiment pitié #LMvsMonde5 — LyaMc (@LivresMondes) August 29, 2020

Alix Dmx absente de cette nouvelle saison

Si la plupart des candidats emblématiques de télé-réalité ont répondu présents pour cette cinquième édition, Alix ne sera pas au rendez-vous. Après sa rupture avec Benjamin Samat, Alix a quitté symboliquement la famille des Marseillais. Il faut dire qu’elle ne s’est jamais sentie intégrée au sein du groupe d’amis. Elle n’a pas pu lier de vrais liens d’amitié avec les amis de Benji et elle garde seulement des contacts avec Maeva Ghennam, sa grande amie dans l’aventure.

Si elle était présente durant la saison 4 de l’émission (on se rappelle de ses grosses disputes avec son ex), Alix ne reviendra pas cette année. On imagine mal la production ne pas lui avoir proposé de participer à l’émission, tant la chaîne s’assurerait un vrai buzz. On pense plutôt que la jeune femme a refusé de refaire un programme aux côtés de son ex – et on la comprend.

Alix et Milla : un clash sur Instagram

Alix Dmx aime discuter avec ses followers et ses fans. Souvent, en story, elle leur propose de répondre aux questions qu’ils se posent. Alix est connue pour son franc parler et ne tourne généralement pas autour du pot. Elle répond même aux questions concernant Benjamin. A titre d’exemple, une internaute lui a demandé si elle était toujours en contact avec la famille de son ex, et c’est avec plaisir que la candidate a répondu :

« Je suis restée en contact. Je m’entends toujours très bien avec son frère, j’aime toujours énormément Jérémy. Je m’entends toujours très bien avec sa petite soeur. Je la kiffe toujours autant. Vous savez une séparation, ça change pas ce que vous pouvez penser des personnes qui sont autour de la personne avec qui vous étiez« .

En revanche, la jeune femme s’épanche beaucoup moins dès qu’il s’agit de parler de Milla Jasmine. Un follower lui a en effet demandé ce qu’elle pensait de la candidate des Marseillais vs Le reste du monde. Et Alix a simplement répondu avec une photo de pizza en écrivant « j’adore la pizza« .

Un tacle en référence au mensonge de Milla

Les aficionados de télé-réalité savent pourquoi Alix a écrit ces mots. Elle fait référence ici au mensonge de Milla concernant sa chirurgie esthétique. Il y a peu, la jeune femme a reconnu qu’elle avait menti au sujet de ses f*sses. Elle avait expliqué que si elle avait des f*sses si grosses, c’est parce qu’elle mangeait beaucoup de pizza et que sa génétique la faisait grossir uniquement de cette partie de ce corps.

Un petit tacle gentillet qui n’est cependant pas tombé dans l’oreille d’une sourde puisque la principale concernée a répondu en story. Elle a écrit les mots suivants sur Instagram : « J’apprécie d’être toujours au coeur de vos pensées, moi qui vous avait pourtant oublié… Et bon appétit« .

Une réponse ironique qui nous change des gros clashs sur Snapchat où les candidats usent parfois d’un vocabulaire beaucoup plus trivial. En ce moment, c’est la confrontation entre Carla et Manon qui fait beaucoup parler, d’autant plus quand on sait que l’histoire à l’origine de ce clash date du nouvel an. Les internautes ont pris le parti de Carla et Alix également, puisqu’elle a loué le nouveau tempérament de la maman de Ruby dans les premiers épisodes diffusés sur W9. Cette saison des Marseillais vs Le reste du monde fait en tout cas déjà beaucoup parler et vu ce qui nous attend, ce n’est pas prêt de s’arrêter.