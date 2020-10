Préparez des aujourd’hui votre corps pour l’été prochain ! les meilleurs exercices pour perdre le plus de calories !

Ce n’est pas parce que l’été est fini que vous devez délaisser votre summer body, bien au contraire. Pourquoi ne pas préparer celui de l’année prochaine d’ailleurs ? Vous voyez très bien de quoi nous parlons, vous qui généralement commencez à préparer votre silhouette seulement quelques semaines avant l’arrivée des beaux jours. Mais pour être prêts pour l’été 2021, il faut s’y prendre dès aujourd’hui. On vous propose aujourd’hui une série d’exercices idéale pour perdre le plus de calories possibles. Et en complément, on vous laisse retrouver notre article sur les meilleurs exercices à faire chez vous pour sculpter votre silhouette. Car oui, il est tout à fait possible d’obtenir de beaux résultats tout en restant dans votre maison ou appartement. A condition évidemment que vous ne fassiez pas ces grossières erreurs ! Alors plus d’excuse, vous serez la star de l’été 2021 grâce à nous !

La natation : un sport complet et efficace

On commence par un sport évident même si nous savons que de nombreuses piscines sont actuellement fermées à cause de l’épidémie de coronavirus en cours. Mais au moins, vous le saurez ! La natation est un sport complet qui fait travailler tout votre corps et tous vos muscles. Idéal donc pour affiner sa silhouette et la gainer d’avantage. Sachez qu’en seulement une demi-heure de nage, vous perdrez entre 198 et 290 calories. Cela dépend évidemment de l’intensité de votre entraînement. La nage papillon reste la plus physique, celle qui vous fera à coup sûr perdre le plus de calories. Mais c’est aussi la plus technique et, mal réalisé, vous vous fatiguerez plus qu’autre chose. Si vous n’êtes pas comme un poisson dans l’eau, tournez-vous vers la brasse, le crawl ou le dos crawlé, des nages efficaces et plus faciles.

Le vélo d’appartement

Avec les mauvais jours qui arrivent, on vous voit venir. Il vous sera difficile de vous motiver à affronter le froid pour faire du sport. Bonne nouvelle alors, vous pouvez vous tourner vers le vélo d’appartement. Vous serez à l’abri, au chaud, et vous perdrez des calories. Entre 200 et 300 pour être exact en trente minutes également. Pour de résultats plus efficace, comptez sur la durée de vos entraînements, et oubliez la monotonie : changez l’intensité, les vitesses, pour que votre corps ne s’habitue pas. Car un corps qui ne force plus est un corps qui ne se dépense pas. Et vous pourrez dire adieu aux calories envolées à cause de ça alors au travail.

Pas le temps pour courir, optez pour le sprint !

On le sait, la course à pieds reste l’exercice le plus connu pour brûler des calories. Mais nous vous avons expliqué récemment dans un article que cela n’était efficace que si la course durait ! C’est à partir de 45 minutes de course que le corps commence véritablement à puiser dans sa masse graisseuse. A condition de trois fois par semaine, vous verrez des résultats ! Mais si vous manquez de temps, vous pouvez vous tourner vers le sprint. Plus traumatisant pour le corps sur le court terme, il est un moyen efficace de le faire travailler grâce à l’intensité de l’entraînement. Vous pourrez perdre jusqu’à plus de 350 calories en trente minutes.

La danse, un sport ludique mais très physique

On termine avec le sport qui vous donnera sans doute le plus envie, car vous pouvez aussi le pratique chez vous, en toute liberté. La danse reste un sport intense qui brûle beaucoup de calories (entre 6 et 9 par minutes). Et les possibilités sont nombreuses puisqu’il existe des dizaines et des dizaines de genre. Vous pouvez vous tourner vers la danse contemporaine, le rock, le jazz ou le hip-hop. L’important, c’est de se dépenser, de faire travailler son corps, ses muscles et son coeur. Votre physique vous dira merci : car avoir une activité physique au quotidien permet à vos défenses immunitaires d’être boostées. Et avec le froid qui s’installe, vous éviterez de tomber malade et vous serez plus en forme. Croyez-nous, il n’existe aucun désagrément à faire du sport et uniquement des avantages. Votre corps n’en sera que plus tonique et beau, et vous vous sentirez bien plus en forme. Alors qu’attendez-vous ?