Mike Tyson : c’est officiel, le géant de la boxe est de retour sur le ring !

Avec un tel parcours, puisqu’il a été champion du monde poids lourd durant de nombreuses années, on peut imaginer qu’un retour sous les projecteurs démange Mike Tyson.

Bien qu’il soit aujourd’hui âgé de 53 ans, le sportif en impose toujours, y compris par sa carrure toujours impressionnante. Par conséquent, il ne semble pas disposé à raccrocher les gants définitivement, comme on vient de l’apprendre récemment, puisqu’il a préparé son retour dans le plus grand secret.

C’est ce week-end que les médias ont reçu l’annonce officielle, la légende de la boxe, Mike Tyson, s’apprête à revenir sur le ring d’ici très peu de temps. Alors qu’il a laissé un souvenir impérissable dans tous les esprits, grâce à ses knockouts prodigieux, l’ex-champion du monde poids lourd semble vouloir en découvre avec les petits jeunes. Toutefois, même si cela paraît évident, Mike Tyson ne reprend pas la compétition. En effet, il s’agit uniquement d’apparaître pour la bonne cause, avec des exhibitions programmées dans le but de récolter de l’argent, au profit de certaines associations caritatives.

Ce retour événementiel a même été confirmé sur les réseaux sociaux par le principal intéressé, qui s’est fendu d’un petit tweet sur son compte officiel, accompagné d’une vidéo teasing où il se montre plus motivé que jamais.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020