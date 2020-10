La gymnastique aquatique. Quels sont ses bienfaits et qui peut la pratiquer ? Nous vous disons tout !

Le mot Aquagym est en fait une marque déposée. On devrait en réalité appeler ce sport « gymnastique aquatique ». De plus, c’est une pratique sportive qui est née en France, où elle connaît de nombreux adeptes. Les moniteurs enseignant ce sport doivent tous être titulaires du brevet d’état les autorisant à dispenser ces cours. En fait, ce sont en général des professionnels disposant du brevet de maitre nageur sauveteur.

Les romains faisaient de l’exercice aux thermes

Chez les romains, les thermes étaient quelque chose de très prisé. En effet, il était de tradition chez les romains de se rendre dans ces lieux où ils pouvaient se baigner, pratiquer leurs soins corporels, mais aussi rencontrer leurs amis. Mieux, on y jouait aux dés, on y faisait du sport et on pouvait même s’y cultiver en se rendant dans la bibliothèque, qui faisait partie intégrante des termes à Rome. Bien entendu on y traitait également ses affaires et on en profitait pour manger un morceau, seul ou entre amis. Bref les termes étaient un haut lieu de la vie sociale. D’ailleurs toutes les classes sociales s’y rendaient, et les thermes étaient ouverts tant aux hommes qu’aux femmes. Simplement, les horaires étaient différents pour des raisons bien compréhensibles. On peut dès lors considérer que l’idée d’associer l’eau au sport peut remonter à l’antiquité.

Un sport qui connaît de nombreux adeptes

Mais la gymnastique aquatique, telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existait pas. S’il est vrai que différents types de sports aquatiques existent, l’aquagym connaît toujours et encore le même succès. Différent de la gymnastique en salle qui se pratique au sol sur des tapis et qui nécessite beaucoup de souplesse ou au moins une certaine forme physique, l’aquagym est une méthode beaucoup plus douce. En effet, dans l’eau le corps semble beaucoup plus léger. En réalité, on le ressent comme étant trois fois plus léger. C’est le principe d’Archimède qui est passé par là. Ainsi il est beaucoup plus facile pour une personne de faire certains mouvements dans l’eau.

Les bienfaits de l’action massante de l’eau

Mais de l’autre côté, l’eau oppose une certaine résistance. En fait, en faisant ses mouvements de gymnastique dans l’eau, cette dernière masse mécaniquement le corps. En effet, contrairement à l’air où la résistance est très faible et où un mouvement n’a quasiment aucun impact sur le corps, le même mouvement fait dans l’eau provoque de cette dernière un massage de la partie du corps en mouvement. C’est excellent pour la tonicité et surtout pour la circulation du sang. De plus ce massage du corps par l’eau contribue à combattre la cellulite. D’ailleurs il suffit pour s’en convaincre de marcher dans l’eau. On se rend compte qu’au bout d’un moment on a l’impression qu’on subit un massage. Cela se remarque notamment chez ceux qui ont des œdèmes aux jambes. Ils peuvent les voir diminuer rien qu’en marchant dans l’eau. En plus, il s’agit d’un sport qui contribue à galber le corps.

Une activité ludique accessibles à tous

L’aquagym a de plus, un côté ludique. Et elle est accessible à tous les publics, que ce soient les enfants ou les seniors, les valides ou les handicapés. C’est de plus l’un des meilleurs sports pour les personnes affectées de surpoids. Dès lors que le corps est bien plus léger dans l’eau, leurs articulations ne souffrent pas lors des efforts. Les mouvements se font en douceur et l’individu est porté par l’eau. Cette dernière a également un effet apaisant sur le psychisme des personnes. L’eau invite à la détente. De plus, on considère que 30 minutes d’aquagym correspondent à 90 minutes de gymnastique en salle. De quoi vaincre largement les dernières hésitations.