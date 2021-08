Kylian Mbappé : Le Real Madrid est prêt à signer le joueur du PSG pour 180 millions d’euros !

Le dossier du joueur français Kylian Mbappé est celui qui fait le plus couler d’encre sur les plateaux sportifs. À en croire les dernières informations qui circulent, la pépite du Paris Saint Germain pourrait prendre la direction de la capitale espagnole. Le Real Madrid aurait formulé tout récemment son intention d’achat du joueur parisien. Il n’en fallait pas plus pour relancer les inquiétudes dans la capitale française. On vous en dit plus dans la suite.

Le Real Madrid a bien l’intention de signer Kylian Mbappé dès cet été !

Beaucoup ne s’attendaient pas à voir le Real Madrid passer à l’action pour Mbappé avant le lundi 30 août. Cependant, grande a été la surprise lorsque trois médias importants ont révélé que le club madrilène s’est manifesté. Tout d’abord, c’est ‘’Goal Espagne’’ qui a fait la première annonce. Par la suite, la célèbre émission ‘’El Chiringuito’’ a rejoint le rang. Il faut souligner que cette dernière détient de très bonnes informations à propos du Real Madrid. Enfin, ‘’Talksport’’ relayera également l’information du côté de l’Angleterre.

En France, plusieurs autres grandes chaînes ont confirmé que le club espagnol s’est officiellement engagé dans l’opération pour signer l’attaquant parisien. Cette première offre du Real Madrid s’élève à 160 millions d’euros, affirment ‘’El Chiringuito’’ et l’émission dominicale de TF1. On apprend par Téléfoot et Le Parisien que le club de la capitale aurait dit clairement ‘’NON’’ à cette proposition. En Espagne, les médias soulignent aussi que Paris n’a pas répondu. Le board parisien quant à lui, n’a fait aucune sortie publique sur ses plateformes.

Une offensive après les dernières déclarations de Nasser al-Khelaïfi

Quelques jours plutôt, le président du PSG s’était exprimé. Ce dernier a fait savoir de la plus belle des manières qu’il n’avait reçu aucune offre pour son attaquant. Nasser avait profité de l’occasion pour mettre une légère pression sur son joueur. Selon Marca, le club espagnol reste assez optimiste en ce qui concerne les chances de réussite de cette opération. D’ici la fermeture du mercato le 31 août, on assistera certainement à de nombreux autres remous.

Kylian Mbappé ne s’est toujours pas exprimé

Depuis le début de l’été, le joueur parisien est resté muet face aux informations de tout genre qui circulent. Pourtant, Kylian Mbappé avait indiqué qu’il allait éclaircir des détails sur son avenir après l’Euro 2020. Jusque-là, le joueur n’a pas encore fait savoir publiquement sa position. Ce silence met encore plus de pression sur son club à un an de la fin de son contrat.

Kylian Mbappé avait été signé au cours de l’été 2017 sous forme de prêt d’un an avec option d’achat obligatoire. Le montant final de sa vente tournait alors autour de 180 millions d’euros. L’international français vient d’entamer la dernière année de son contrat qui le lie au club de la capitale française.

Cette première offre du Real Madrid montre publiquement l’intérêt du club espagnol pour le joueur. Plus loin, il pourrait s’agir juste d’une stratégie pour rassurer le joueur afin de le recruter gratuitement l’année prochaine. Cependant, pour ne pas laisser la possibilité au PSG de prolonger son joueur, le club espagnol pourrait repasser à d’autres offensives.