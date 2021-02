Savoir jouer au billard comme un professionnel n’est pas un don inné mais un fruit de certaines astuces qui permettent au joueur de progresser et développer sa technique d’une manière à la fois rapide et efficace.

Choisir la meilleure position : savoir se positionner d’une manière confortable est un point essentiel pour jouer au billard comme un professionnel, pour mieux contrôler ses tirs, il ne faut pas trop s’éloigner de la table, essayer d’ ancrer ses pieds au sol en laissant sa jambe droite bien tendue quand on est droitier et en fléchissant sa jambe gauche ainsi qu’en faisant descendre le menton le plus bas possible pour bien viser avec une positon aussi stable que possible.

Les effets au billard

Pour jouer comme un professionnel et devenir imbattable au billard, il faut connaitre et maîtriser quelques effets qui peuvent sortir le joueur de situations difficiles et lui permettre de toujours gagner ses matchs.

Le rétro : pour réaliser cet effet, il faut donner un coup prolongé sur le bas de la bille blanche tout en gardant la queue le plus horizontal possible pour lui permettre de reculer après contact avec la bille en couleur, cet effet est très utile dans les situations difficiles, il permet de faire entrer une bille qui se trouve trop proche de la poche sans prendre le risque de faire tomber la bille blanche.

Exercices pour progresser au billard

Il existe plusieurs exercices qu’on peut pratiquer régulièrement pour progresser d’une manière continue, parmi ces exercices, on peut citer le LINE UP 7 BILLES, LINE UP 15 BILLES et la visée, ces exercices permettent de travailler les effets et jouer au billard comme un professionnel.