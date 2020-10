Garder la forme et affiner le corps : 2 activités insolites à adopter dès maintenant pour un corps de rêve

Il est toujours désagréable de réaliser les mêmes mouvements tout au long de la semaine ou de jongler avec le même planning sportif. Il est alors préférable pour que votre motivation soit au beau fixe de piocher dans les nouvelles disciplines. Ces dernières sont toujours idéales pour vous aider à garder la forme et, surtout, vous aurez un grand plaisir à les pratiquer seul ou avec vos collègues.

Le sport est bien sûr indispensable pour garder cette silhouette comme vous le souhaitez. Les activités proposées sont insolites et simples.

Deux activités très insolites, mais résolument efficaces

Délaissez votre vélo ou vos baskets pour le running, il est temps de changer votre planning afin d’adopter le Booty Shape. Si vous n’appréciez pas le Crossfit, cette activité ne sera clairement pas faite pour vous. Toutefois, les adeptes devraient adorer cette nouvelle référence. Vous n’aurez aucune difficulté pour trouver un cours notamment dans la capitale et plus précisément dans le 9e arrondissement. Vous avez rendez-vous dans La salle de sport with Reebok et il est important de préciser que le cours est réservé aux femmes.

"It's impossible to grow your glutes without growing your quads and hamstrings as well." https://t.co/C5yXrtAKSA — Shape Magazine (@Shape_Magazine) October 5, 2020

Vous pourrez travailler en toute sérénité les abdominaux ainsi que les muscles du bas du corps .

. Pour raffiner votre silhouette et perdre du poids, Sandra Fernandes devrait vous proposer les meilleurs conseils.

Les cours peuvent être payés à l’unité, soit moins de 40 euros, mais d’autres formules sont disponibles.

N’oubliez pas que le Crossfit est parfait pour perdre du poids et affiner la silhouette, mais il est composé souvent d’exercices inédits. En parallèle, vous pourrez également adopter un cours rythmé par la danse classique, le cardio et le Pilates. Ce concept se nomme le Cardio Barre et il est proposé dans le 18e arrondissement de Paris grâce à Terrass Hotel. Vous devrez payer 20 euros le cours contre moins de 200 euros les 10.

Améliorez votre endurance et boostez votre organisme

Si ces deux activités ne vous comblent pas, vous pourrez toujours adopter une forme de Yoga dans le 8e arrondissement en compagnie de l’Usine Saint-Lazare. Le professeur est aussi un naturopathe, il pourra alors cibler rapidement tous vos besoins pour que vous puissiez atteindre la quiétude au plus vite. Vous aurez l’occasion de booster votre corps, affiner votre silhouette et surtout il sera possible de se relaxer dès les premières minutes, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres activités.

Si vous cherchez une discipline un peu plus rythmée, vous avez rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris avec Fit Ballet. Les cours mélangent la danse classique et la gymnastique avec un rythme un peu plus soutenu. Ce sera l’occasion de brûler les graisses sans aucune difficulté et les cours sont facturés 20 euros l’unité.