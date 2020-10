Gagnez du muscle et perdez du poids en dix minutes avec cette incroyable routine sportive !

Les sportifs sont déçus de savoir que les salles de sport ont à nouveau fermer leurs portes à cause de l’épidémie de coronavirus. Pendant le confinement déjà, ils ont dû se passer pendant de longs mois de leur routine sportive habituelle. Du côté des sportifs en herbe, la fermeture des salles n’a pas changé leur quotidien. Mais cette routine sportive que nous vous présentons aujourd’hui est idéale, quelque soit votre niveau en sport – c’est à vous d’adapter l’intensité en fonction.

Le sport : un remède efficace contre le coronavirus

Si vous cherchez un remède naturel pour booster vos défenses immunitaires et être de ce fait plus à même de lutter contre le coronavirus (ou tout autre maladies virales), ne cherchez pas plus, vous devez faire du sport. En effet, le sport permet une meilleure circulation sanguine. Par conséquent, les divers substances qui forment notre système immunitaire circulent de manière bien plus efficace. De plus, sachez que cela dure plusieurs jours après la pratique sportive. Vous serez ainsi plus protégé contre les maladies. Il est d’ailleurs prouvé que les personnes qui sont physiquement actives ont moins de risque de subir une infection des voies respiratoires supérieures, ou des maux de gorge.

La routine de Bobby Maximus

Bobby Maximus est un ancien lutteur professionnel qui s’est reconverti dans le fitness, notamment en écrivant le livre Maximus Body. Son but est simple, vous offrir le corps que vous voulez avoir. Conscient que beaucoup de personnes manquent de temps (à cause du travail, de la famille, des amis…), il a mis au point un programme qui ne dure que dix minutes. Dix minutes par jour pour obtenir un corps de rêve en faisant congestionner au maximum vos muscles tout en brûlant les graisses. Et il suffira de seulement deux exercices pour cela, qui ne vous demanderont aucun matériel et que vous pourrez faire n’importe où quand vous avez du temps (même si on vous conseille une douche juste après cependant).

Le but est simple, en dix minutes, vous devez réaliser 50 burpees (l’exercice culte développé par le crossfit) et des fentes alternées. Ceux qui sont sportifs savent que ces deux exercices mettront votre corps à rude épreuve. En fonction de votre niveau, vous aurez plus ou moins de temps de repos, mais l’intérêt est de terminer cette routine en dix minutes.

Pourquoi seulement dix minutes ?

Sachez que l’activité sportive n’est efficace que si elle est bien gérée. Comme nous l’avons vu, le sport permet de fortifier le système immunitaire. Mais attention, vous ne devez pas faire plus de 60 minutes d’activité physique par jour. Pourquoi ? Car trop de sport stressera votre corps et viendra altérer votre système de défense. Mais le sport n’est pas le seul moyen de faire fuir les maladies. On ne le dira jamais assez, mais avoir une alimentation saine reste indispensable. Vous le savez, manger cinq fruits et légumes par jour est un excellent moyen pour rester en forme et ne pas être affaibli par des virus.

Le sport à la maison, c’est possible !

Cette routine sportive n’est pas la seule qui existe. Nous vous avons parlé par le passé de bien d’autres méthodes qui ne nécessitent aucun matériel et qui vous permettront de rester en forme malgré la fermeture des salles de sport. Il ne vous manque plus que la motivation pour mener à bien vos objectifs ! Et sachez qu’il existe des accessoires qui ne vous coûteront pas beaucoup d’argent et qui vous permettront d’améliorer vos résultats. On vous conseille par exemple les élastiques, qui viendront intensifier vos entraînements. Vous ne pourrez plus vous en passer tant les sensations sont bonnes et bien ciblées. Vous pourrez même les prendre avec vous à la salle de sport, ils seront un allié de choix pour vos exercices ou pour votre échauffement.

Enfin, on le rappelle, il est indispensable de bien s’étirer après l’effort physique. Un muscle étiré se remettra plus vite de l’activité, vous aurez moins de courbatures et vous minimisez les risques de blessures musculaires.