Coronavirus : le masque pendant le sport, c’est utile, inutile ou carrément dangereux ?

Face au coronavirus, plusieurs gestes barrières sont indispensables afin d’éviter la propagation du virus en France. Il y a toutefois des précautions à prendre lorsque vous faites du sport. À l’intérieur, dans une salle, par exemple, vous devez impérativement le porter, mais, à l’extérieur, la donne peut être différente. Bien sûr, si vous courez ou faites du vélo dans des rues où le masque est obligatoire, vous serez contraint de vous soumettre à cette obligation.

Le port du masque ne serait pas dangereux pendant le sport

Si vous regardez les réseaux sociaux, certains estiment qu’ils vont mourir à cause du masque, car ils avalent finalement leur dioxyde de carbone rejeté préalablement. Heureusement, il n’y aurait pas un côté dangereux avec le port du masque pendant le sport, il y a par contre un très fort inconfort et vous pourrez paniquer plus vite si vous manquez de souffle.

Le masque vous permet de respirer, mais le confort ne sera pas au rendez-vous si vous avez besoin de respirer rapidement .

. Vous aurez tendance à inspirer moins de volume d’air et vous expirez donc moins.

Les gaz comme le dioxyde de carbone sont par contre rejetés, ils ne s’accumulent pas dans le masque.

Les problèmes sont surtout au rendez-vous pour les sports aérobies, car vous avez besoin de beaucoup d’oxygène.

Dans ce dernier cas de figure, vous aurez des difficultés pour respirer, cela peut entraîner un certain stress et le masque pourrait s’humidifier beaucoup plus vite. Lorsqu’il est mouillé, il est moins performant pour vous protéger du coronavirus.

Comment pratiquer un sport avec le masque ?

La meilleure solution consiste à courir par exemple ou faire du vélo dans un environnement où vous ne rencontrerez personne. Cela vous évite de porter le masque, sauf s’il est obligatoire dans votre ville par exemple. Nous le rappelons dans les salles de sport, il est obligatoire, vous aurez donc un réel inconfort pendant la course, le vélo ou encore la musculation lorsque les exercices sont intenses. C’est aussi le cas pour le fitness. La meilleure technique consiste à multiplier les pauses, à bien vous hydrater et vous pourrez dans les toilettes par exemple enlever votre masque en désinfectant bien à chaque fois les mains.

Vous respirez pendant quelques secondes avant de le remettre, cela vous évite d’avoir une crise de panique. Les sportifs sont nombreux à préciser qu’il n’est pas agréable de le porter pendant une activité, mais la protection contre le coronavirus doit rester la plus forte. Il vous reste toujours une solution pendant cette crise sanitaire : le sport à la maison.