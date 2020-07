Ballon d’or annulé ! Pas d’attribution pour 2020, une annonce officielle

C’est donc une annonce assez choquante qui a été partagée par France Football, mais au vu de la situation, elle est finalement compréhensible. En effet, le tweet révèle que les circonstances sont exceptionnelles, cela nécessite donc des mesures spécifiques. Ce sera donc la première fois dans l’histoire du Ballon d’or qu’une récompense est annulée. Il avait été attribué vers la fin des années 50, mais en 2020, il n’y aura pas ce trophée. En effet, les footballeurs n’ont pas pu terminer leur saison, les conditions ne sont alors pas équitables entre les professionnels. C’est pour cette raison que la mesure a été prise.

Le Ballon d’or de 2020 n’aura pas de propriétaire

Depuis quelques années, ce sont toujours les mêmes qui envisagent de soulever le Ballon d’or. En effet, Lionel Messi reste la star du ballon rond dans le monde entier et ce trophée proposé par France Football est souvent au coeur de plusieurs critiques. Certains adeptes du football estiment qu’il est préférable d’attribuer le ballon à d’autres joueurs dont les performances seraient un peu plus sympathiques. Toutes les critiques ont alors fusé pour ce rendez-vous annuel, mais en 2020, il n’y aura pas un successeur pour Lionel Messi chez les hommes et Megan Rapinoe chez les femmes. Cette dernière a notamment bénéficié d’une belle notoriété grâce à la coupe du Monde de football.

Les fans de Ronaldo voyant sa saison sans potentiel ballons d'or #Ronaldo #BallonDor pic.twitter.com/8SHNrzPr5W — Axel16 💙 (@AxelJacob17) July 20, 2020

Le monde du football est toujours frappé de plein fouet par des conditions difficiles à mettre en place .

. Les championnats ont donc été mis de côté à cause de la crise sanitaire qui a commencé en mars notamment pour l’Europe.

L’Euro 2020 a même été annulé pour cette année, il a donc fait l’objet d’un report en 2021 comme d’autres rendez-vous sportifs.

Quand messi a su que personne aura le ballon d'or cette année et que ronaldo ne pourra pas le rattraper #ronaldo #BallonDor pic.twitter.com/QnspfnFTAi — mohaa✌🏽🇩🇿 (@mohaatlss) July 20, 2020

Il faudra alors attendre 2021 pour l’attribution du ballon d’or, car en 2020, il n’y aura pas un seul nommé chez les hommes ou les femmes. Certains championnats ont repris, mais avec un huis clos afin de lutter contre la propagation du virus. C’est notamment le cas en Italie, en Angleterre ou encore en Espagne et même en Allemagne. Par contre, la France a décidé d’annuler l’intégralité des championnats féminins notamment.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Août, un mois important pour les ligues

Il faut donc patienter quelques jours pour que le monde du football reprenne un peu des couleurs. L’Europe a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire, il est donc impératif de prendre en compte des mesures drastiques. C’est pour cette raison que la Ligue Europa et la Ligue des Champions ne devraient pas reprendre avant le mois d’août. Vous pourrez ainsi assister aux huitièmes de finales, elles se dérouleront par contre à huis clos et ce sera aussi le cas pour le tournoi à 8.

Le Ballon d’or pour 2020 fait l’objet d’un remplacement qui est moins fun bien sûr, mais France Football souhaite sans doute mettre en avant les joueurs de football. De ce fait, le magazine proposera un onze idéal avec les meilleurs footballeurs de tous les temps. Pour cela, un jury devra départager les stars du ballon rond, un vote sera alors réalisé dans les règles de l’art. L’information a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Certains fans ont forcément critiqué ce choix, car ils étaient nombreux à espérer que Karim Benzema puisse soulever le Ballon d’or de 2020.