Un si grand soleil (spoilers) : Elisabeth plus que jamais au cœur du suspense !

Au fil des épisodes, le programme a su fidéliser son public et s’affiche aujourd’hui comme une valeur sûre du service public. Avec une moyenne de 4 millions de téléspectateurs à chacune de ses diffusions, la série consolide son audience année après année. Il s’agissait pourtant d’un pari risqué pour France 2, puisque la tranche horaire choisie est particulièrement concurrentielle. Vous suivez assidûment « Un si grand soleil » tous les soirs ? Voici ce qui vous attend dans la série au cours des prochains épisodes.

Hugues n’est pas décidé à lâcher prise

Cela fait déjà plusieurs mois que le maléfique Hugues Ancelin exerce son emprise sur Élisabeth Bastide et sa famille. Arrivé en novembre 2019, l’homme n’est jamais en manque d’idées lorsqu’il s’agit de manipuler son monde.

Aujourd’hui, il est même sur le point de gagner un joli pactole sur le dos du clan Bastide, même si Élisabeth n’a pas dit son dernier mot.

Mariée avec l’homme d’affaires depuis plusieurs semaines, Élisabeth Bastide a de quoi regretter sa décision.

Pourtant, ses proches l’avaient définitivement prévenu sur la relation toxique qui semblait l’unir à l’homme d’affaires.

Malheureusement, l’amour rend aveugle et ce dernier a réussi à tisser sa toile petit à petit, éloignant un peu plus Élisabeth Bastide des siens.

Il aura fallu que la mère de famille découvre des caméras de surveillance dans sa chambre, pour qu’elle ouvre enfin les yeux sur l’homme qui partage sa vie. Hélas, cela n’a pas arrêté Hugues Ancelin, qui s’est adapté très vite à cette découverte.

Pour tenter de sauver Élisabeth des griffes du psychopathe, Guilhem a offert un million d’euros à celui-ci pour qu’il la quitte. Cependant, ce n’était pas suffisant pour l’individu, qui a réclamé un million et demi pour s’exécuter.

Dans le même temps, Hugues Ancelin semble préparer un nouveau plan redoutable, puisqu’il a décidé de se faire passer pour une jeune fille geek sur le jeu vidéo d’Arthur, le petit-fils d’Élisabeth Bastide.

Il y a donc fort à parier que l’antagoniste préféré des téléspectateurs s’apprête à passer à l’étape supérieure, par le biais d’un nouveau plan machiavélique dont il a le secret.

Lucille va faire une rencontre déterminante

Hormis la vie désastreuse du clan Bastide, les téléspectateurs prennent aussi beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Lucille.

Pourtant, la jolie brune ne cesse d’accumuler les déceptions amoureuses, ce qui n’est pas sans effet sur cette dernière. Heureusement, l’avenir s’annonce un peu plus radieux pour l‘héroïne, puisque les scénaristes semblent décidés à lui faire avoir une rencontre déterminante.

Invitée par ses amis Johanna et Ludovic, la jeune femme ne va pas prêter grand attention à Gauthier, l’ami que ces derniers veulent lui présenter, en espérant que le courant passe entre les deux jeunes gens.

Contre toute attente, Lucille décide de quitter la soirée et se dirige vers un bar pour se changer les idées, où elle va faire la rencontre du bel Enzo.

Fils de Florent et Sabine, ce dernier traverse une période compliquée avec sa petite amie et ne semble plus très épanoui dans sa relation. Sous le charme de Lucille dont il ignore l’âge, le jeune homme va décider de passer la nuit avec elle.

Une décision qui ne sera pas sans conséquence, puisque la jeune femme est encore au lycée, et bien que le bellâtre affiche son intention de la revoir.