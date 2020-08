TF1 modifie sa programmation pour rendre hommage à Jacqueline Sauvage

View this post on Instagram

Madame Jacqueline Sauvage, vous avez divisé l’opinion française, vous êtes le symbole français des femmes battues! Vous ne vouliez pas de toute cette médiatisation, et pourtant! Votre histoire a été magistralement portée à l’écran grâce à Monsieur Rénier qui a choisi Muriel Robin pour vous incarner. Reposez en paix, maintenant! 🖤 #jacquelinesauvage #yvesrenier #murielrobin #cetaitluioumoi