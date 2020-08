Plus belle la vie : trois personnages abandonnent la série de France 3 !

Le feuilleton français de France 3 ne peut se permettre de ne pas imposer des changements drastiques dans son scénario. La série à succès est diffusée du lundi au vendredi et met en scène le quotidien des habitants du fameux Mistral, le quartier imaginaire localisé à Marseille.

“Mystères, romances, drames, enquêtes et coups de folie : C’est le quotidien du Mistral, un quartier de Marseille où les habitants ordinaires vivent des aventures extraordinaires !”, décrit le site internet officiel de la série.

L’évolution est ainsi constante et pour les jeunes, des choix de vie s’imposent. Allociné a dévoilé tous les secrets scénaristiques à venir.

Les lycéens se laissent porter par le vent

Certains passaient cette année leur baccalauréat. Très attirés à l’idée de découvrir la vie étudiante, la plupart n’attendent qu’à voguer vers le lointain. Tom interprété par Sam Chemoul et Antoine, porté par Enola Righi ont déjà une idée très précise de ce que seront leurs projets futurs.

Comme les fans l’ont probablement deviné, leur désir d’emménager dans la capitale ne sera pas compatible avec le bon déroulement de la série. Antoine se sent oppressé dans son quartier natal et voudrait réaliser sa trans-identité loin de ses proches. Son père, Clément, lui a d’ailleurs trouvé un appartement dans une métropole. Et c’est à Paris que le jeune homme a choisi de s’installer, tout comme Tom qui rêve d’être comédien. Son obstination l’a conduit à s’inscrire dans une école de théâtre dans la cité de l’amour

Pour ce qui est de leurs pairs générationnels, Malika jouée par Alaoui compte intégrer une prépa HEC et Jules Fabre qui campe le rôle de Théo voudrait devenir ingénieur.

D’autres départs inattendus

Revirement de situation en ce qui concerne Clément interprété par l’acteur David Marchal trahi par son fils aîné Théo. Alors qu’il affirmait avoir accepté la relation entre Coralie son ex et Théo, il ne peut s’empêcher de considérer la situation en l’assimilant à une trahison. Cette haine qu’il refoule pourrait, dans un accès de folie, lui avoir donné des pulsions pyromanes provoquant un dangereux incendie. Dans une scène tragique et bouleversante ou père et fils sont face à face, son géniteur décide le cœur brisé de ne plus jamais le voir.

Un casting sexy

Dures nouvelles pour les plus sentimentaux. Mais qu’ils se rassurent, la production a l’intention de panser ces départs avec l’arrivée de nouveaux personnages aux profils détonants !

Le créneau de 20h20 aura l’honneur d’accueillir une des prétendantes à la couronne de Miss Univers, l’actrice suisse Lauriane Gilliéron Héléna Horn. L’ex-miss suisse a déjà joué aux côtés de Matt Damon et George Clooney, dans une publicité Nespresso. La belle va rentrer dans la peau d’une redoutable femme d’affaires. Jonathan Caillat, des Mystères de l’Amour, jouera son amant. La star de Sous le soleil Marie-Christine Adam rejoindra également le casting.