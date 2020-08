Peaky Blinders, saison 6 : un premier épisode qui s’annonce exaltant !

Si vous êtes un amateur de séries, et encore plus de séries historiques, vous n’avez pas pu passer à côté de « Peaky Blinders ». Véritable pépite, qui prend place en Angleterre, au début de l’ère industrielle, l’histoire met en scène le quotidien de la famille Shelby, très impliquée dans la révolution politique et criminelle qui secoue le pays. Si vous souhaitez découvrir ce qui vous attend dans la 6e saison, faisons un point rapide sur le sort de Tommy et de son clan.

Anthony Byrne, réalisateur de « Peaky Blinders », tease quelques indices

Pour découvrir la 6e saison de « Peaky Blinders », il va falloir faire encore preuve d’un peu de patience. En effet, cette nouvelle salve d’épisodes n’est pas attendue avant fin 2021.

Toutefois, il faut bien entretenir le suspense et l’attente des fans, ce que semble avoir très bien compris Anthony Byrne, le réalisateur du show disponible sur Netflix.

Régulièrement, par le biais des réseaux sociaux ou de ses différentes interventions, l’homme communique sur les intrigues qui attendent la famille Shelby. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les yeux des fans sont plus que jamais tournés vers lui, alors que ce dernier annonçait la possibilité d’un final tragique.

Très fier des idées en cours de développement, Anthony Byrne a décidé de lâcher du lest et de dévoiler quelques points du premier épisode de cette saison 6.

Selon toute vraisemblance, les fans ne vont pas être déçus et la production compte bien envoyer du lourd.

Si l’on en croit les déclarations du réalisateur, celui-ci aurait eu la chair de poule en lisant le script de ce premier épisode.

Visiblement, un soin tout particulier a été porté sur l’écriture des dialogues, particulièrement émouvants, qui s’apparente d’après Anthony Byrne à une séquence d’un roman.

Encore mieux, une scène déterminante serait manifestement construite grâce à une séquence lente et à un montage original, encore jamais vu dans la série.

« Steve n’a rien écrit de tel dans les saisons précédentes ou dans aucune de ses autres œuvres, donc c’est une séquence que nous sommes vraiment excités à tourner. », a confié Anthony Byrne à propos du travail du scénariste.

Antony Byrne affirme que la production a trouvé le script de ce premier épisode extraordinaire. Une façon très efficace de teaser le futur de la série et de donner l’eau à la bouche à ses fans.

Ceci étant dit, après le final de la saison 5, dans lequel Tommy Shelby est trahi par un proche, il ne faut pas grand-chose pour faire trépigner d’impatience les habitués du show. Qui a trahi le jeune homme ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres.

Le jeu vidéo « Peaky Blinders » dévoile sa date de sortie

Pour faire patienter les fans en attendant la diffusion de cette 6e saison, la production peut compter sur un jeu vidéo tiré de la série.

Développé par le studio FuturLab, celui-ci est sobrement intitulé « Peaky Blinders : Mastermind » et invitera les joueurs à rentrer dans la tête du personnage principal, Thomas Shelby.

Situé après la fin de la première guerre mondiale, la date de sortie de ce jeu est prévue pour le 20 août prochain, et un trailer efficace est déjà disponible sur internet.

Pour revêtir le costume de l’iconique Tommy, rendez-vous sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, pour la modique somme de 24,99 euros.