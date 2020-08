Lucifer saison 5 sur Netflix : découvrez le nouvel extrait qui fait le buzz sur la toile

Avez-vous eu l’occasion de regarder les épisodes de la série Lucifer ? Celle-ci est diffusée sur Netflix, et on profite déjà de 4 saisons. Néanmoins, la tension est à son comble pour celles et ceux qui ont suivi le feuilleton depuis son départ, puisque la 5ème saison sera très probablement la toute dernière. Il commence à devenir difficile de tenir tous ces fans, qui n’attendent qu’une seule chose, pouvoir profiter de l’ultime saison de leur série favorite !

Ces jours-ci, Netflix joue un peu avec la patience de ses abonnés, en diffusant quelques petits extraits, afin de mettre tout le monde en appétit. Le dernier en date nous permet de voir Dan et Amenadiel en pleine discussion secrète, ce qui nous donne bien évidemment envie d’en voir plus. Ah, ils sont forts chez Netflix pour nous tenir en haleine, n’est-ce pas ?

Une discussion passionnée entre deux personnages centraux de la série

Qui dit dernière saison, dit forcément dénouement de la série, et comme souvent, les twists ne sont pas à exclure. Et dans l’extrait vidéo qui vient tout juste d’être dévoilé par Netflix, ce sont donc Amenadiel et Dan qui discutent. Bien évidemment, on ne profite pas du contexte de la discussion, de manière à ne pas nous faire spoiler la suite de la série. Tout ce que l’on sait, c’est qu’Amenadiel demande à Dan d’être le changement… c’est donc une discussion particulièrement énigmatique qui est engagée entre ces deux personnages, qui nous force à réfléchir, et nous imaginer un certain nombre de scénarios différents.

S’agit-il de Lucifer qui est coincé en enfer par exemple ? Si l’on en croit les termes de cette discussions, bien qu’elle soit très brève au cours de ce petit extrait, on peut imaginer que Dan soit la seule personne à pouvoir sauver Lucifer… mais rien n’est moins sûr à la fois, car il ne s’agit que de suppositions, effectuées par le biais d’un court extrait vidéo. Le suspense est à son comble… Certains affirment qu’il s’agit simplement d’une référence au fait qu’il soit membre des forces de l’ordre, et vous, qu’en pensez-vous ?

Trop peu d’éléments pour réussir à comprendre de quoi il s’agit

Bien évidemment, le rôle d’un si court extrait est avant tout de nous mettre en appétit, et non de nous dévoiler réellement le sens de l’intrigue, ce qui explique pourquoi on en sait assez peu pour le moment. L’idée est bien sûr de nous donner l’eau à la bouche concernant la suite !

La saison 4 de Lucifer avait néanmoins été fortement appréciée. Elle s’est attaquée à certains sujets d’actualité, comme le racisme notamment, en soutenant volontairement le mouvement Black Lives Matter. Cela a bien évidemment été très bien accueilli par les fans, qui ont apprécié cette prise de position, dans une actualité aussi complexe.

La saison 5 sera très probablement remplie de rebondissements, puisqu’il s’agit de la route dernière. Mais difficile pour le moment de s’attendre à quelque chose de précis. Quoiqu’il en soit, le personnage de Dan semble être au cœur du scénario, ainsi que ses différents pouvoirs. Ses talents de détective sont également essentiels, et ils seront très probablement sollicités pour résoudre l’intrigue de la série. Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir, puisque la sortie de Lucifer saison 5 est prévue pour fin août !