Gros flop : M6 annule la série Les Copains d’abord après seulement 2 semaines de diffusion !

La chaîne diffuse 6 épisodes depuis le jeudi 30 juillet à 21h05, à raison de 2 épisodes hebdomadaires, soit en avant prime time, pendant 3 semaines.

La série comique écrite par deux des auteurs de sa grande sœur « Scènes de Ménage » avait l’ambition d’être le feuilleton court estival original et progressiste.

Un pitch amusant

Ainsi, comme dans la série portée par les stars Audrey Lamy et Valérie Karsenti, il s’agit de saynètes conjugales.

Deux familles, les Binarelli et les Cappelin que tout oppose, mais très amis se côtoient et se charrient, au même pallier d’un immeuble parisien. Des enfants, des parents échangent dans des scènes du quotidien où la facilité à s’identifier pour le téléspectateur est simple. Mais soudain, les voilà obligés de s’allier en vue d’une expulsion prochaine. Plus créatifs les uns que les autres, ils participent tous ensemble à un concours organisé par la municipalité du Grand Paris afin d’habiter ensemble dans un nouveau lieu. Et ils comptent bien reporter le gros lot !

Ces péripéties hautes en couleur baignées dans une joyeuse amitié cocasse sont pour le moins attrayantes, mais ne suffisent plus à convaincre les spectateurs.

Une audience extrêmement décevante

Après un début catastrophique ce jeudi 30 juillet, pour les deux premiers épisodes qui s’annonçaient prometteurs, soit respectivement 7,5% de part d’audience et 6,9%, la semaine qui a suivi a connu une part de participation bien pire avec seulement 5,6% !

Il aurait été étonnant qu’M6 veuille poursuivre dans ces conditions désastreuses. La chaîne jette donc l’éponge et préfère céder la place à une émission qui sait maintenir les téléspectateurs devant leur écran. « Cauchemars en Cuisine« prend le relais dès ce jeudi 13 août avec des rediffusions du divertissement.

Les nouveaux programmes peinent à séduire

Cette nouvelle série n’est pas la seule à rester au pied de la flèche d’audience. La nouvelle émission de rencontres amoureuses « 5 à la maison », n’a elle non plus pas fait long feu. Elle aussi a été déprogrammée depuis ce lundi 10 août après un lancement le lundi 27 juillet. Les espoirs de renouveau de la chaîne s’essoufflent à peine la braise perçue. Heureusement que des programmes cultes ont leurs fidèles abonnés.