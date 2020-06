Demain nous appartient : une bande annonce pleine d’espoir pour le retour de la série de TF1

Comme plusieurs autres séries du même acabit – et notamment Plus belle la vie – Demain nous appartient a vu sa diffusion être interrompue par la crise sanitaire qui a touché le pays tout entier. Mais les fans de la série télévisée de TF1 peuvent se réjouir, Chloé, Amanda, Maxime ou encore Bart seront de retour dès le 15 juin à 19h10.

Un retour qui s’annonce lumineux ?

TF1 a décidé de dévoiler une nouvelle bande annonce pour satisfaire la curiosité des fans en attendant le grand de retour de la série. Et la chaîne a misé sur l’espoir et le renouveau.

« La vie reprend son cours » pouvons-nous lire, alors que, sans qu’aucun dialogue ne soit prononcé, nous découvrons des images inédites des prochains épisodes.

Ciel bleu, embrassades, étreintes et sourires : TF1 mise sur la lumière, comme pour donner de l’espoir aux fans de la série en ces temps très incertains. Car si le confinement est désormais derrière nous – en espérant qu’il ne sera pas suivi par un autre – l’épidémie de COVID-19 est toujours présente, le virus circulant toujours encore dans le pays.

Le COVID-19 sera-t-il intégré dans l’intrigue ?

Les scénaristes de la saison 3 de Demain nous appartient ont décidé de ne pas bouleverser les intrigues qu’ils avaient prévu de mettre en place depuis l’arrêt de la série, le 20 mars dernier. Mais ne pensez pas pour autant qu’aucune allusion ne sera faite.

Ils ont décidé que certains dialogues feront clairement référence à l’épidémie (et peut-être au confinement) mais que le virus ne sera en aucun cas au coeur d’une intrigue. Ils avaient prévu une évolution narrative bien précise qu’ils n’ont pas souhaité changer à cause de la crise sanitaire.

Les fans retrouveront donc la suite logique, eux qui sont restés sur des épisodes particulièrement marquants et qui attendent avec impatience la suite.

L’agression subie par Amanda aura des conséquences

Les fans de la série l’ont quitté avec un épisode très dur, puisqu’Amanda était sexuellement agressée après la fête des trois ans de Spoon – c’est en tout cas que laissait supposer le dernier épisode dévoilé au public.

Et si TF1 a décidé de miser sur l’espoir pour cette bande annonce, ne croyez pas que cette intrigue sera oubliée. Bien au contraire, elle aura des conséquences sur plusieurs personnages, et notamment Maxime.

Les prochains épisodes dévoileront également le sexe du bébé qu’attendent Chloé et Alex tandis que vous pourrez découvrir la nouvelle aventure professionnelle dans laquelle se lancent Bart et Gabin.

Un format télévisuel à succès

Depuis le succès de Plus belle la vie, nous savons que les français aiment ce genre de format télévisuel. Des séries qui sont tournées peu de temps avant leur diffusion – ce qui leur permet de rester dans l’air du temps et de traiter d’évènements actuels.

Surtout, les français aiment les programmes courts qui sont diffusés chaque jour, leur permettant de s’attacher rapidement aux personnages. Il n’y a qu’à voir le succès de la série de M6 Scène de ménage.

Depuis 2009, les audiences ne déméritent pas et la série comique fait preuve d’une longévité à faire pâlir de jalousie la concurrence.

C’est peut-être ça la poule aux oeufs d’or des chaînes : des programmes courts, journaliers, qu’ils soient comiques ou dramatiques.

La production télévisuelle reprend normalement

Les séries et émissions de télévision reprennent peu à peu un cours normal. Sur France 2, Nagui a repris les chemins du tournage de N’oubliez pas les paroles pour offrir des épisodes inédits aux fans, tandis que Cyril Hanouna anime en direct C que du kif, suivi de sa nouvelle version d’A prendre ou à laisser.

The Voice revient enfin en direct sur TF1 dès le samedi 6 juin – mais sans Lara Fabien, à l’étranger – et Koh Lanta pourra se conclure ce soir en direct avec, les internautes l’espèrent par dessus tout, la victoire de Claude.

La vie reprend peu à peu

Entre la réouverture des restaurants et des bars, les salles de cinémas qui accueilleront dans quelques jours les spectateurs, et la diffusion d’émissions inédites (signes que les tournages ont repris) la vie reprend peu à peu son cours normal et les français espèrent que cela augure un bel été.

Mais n’oublions pas que le COVID-19 est toujours là et qu’il est impératif de respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.