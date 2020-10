Trouble du sommeil : des aliments vous empêchent de dormir, voici des conseils très pratiques

Dans la plupart des cas, les troubles du sommeil sont faciles à supprimer de votre quotidien, car vous avez des aliments non recommandés qui sont consommés. De ce fait, au cours du dîner, il sera préférable de les bannir et vous pourrez enfin vous reposer et profiter d’une nuit complète. Il est toujours désagréable, voire insupportable de ne pas réussir à trouver le sommeil.

Trois aliments particulièrement désagréables

Depuis quelques nuits, les troubles du sommeil sont au rendez-vous. Vous vous réveillez et vous avez l’impression d’avoir dormi quelques heures seulement. Votre dernier repas est peut-être la cause principale, d’où l’intérêt d’être beaucoup plus vigilant au niveau des recettes.

Les épices sont à bannir en fin de journée, c’est le cas du curry, du poivre ou encore du cumin puisque les répercussions sont importantes .

. La digestion des épices est assez complexe, vous aurez alors des troubles digestifs qui perturberont votre sommeil.

Vous le savez sans doute pas, mais l’aubergine est aussi à bannir pour le dîner, car elle perturbe l’endormissement.

Cela est causé par les fibres alimentaires qui auront des répercussions sur la digestion.

Tous les aliments gras sont aussi à bannir, évitez alors les recettes avec du beurre et toutes les fritures.

Vous avez déjà des pistes pour optimiser votre dîner et vous éviter d’avoir des troubles du sommeil susceptibles d’être très pénibles. En effet, lorsque l’endormissement prend du temps, vous tournez à maintes reprises dans votre lit et l’agacement prend de l’ampleur. Vous êtes alors aspiré dans un cercle infernal qui augmentera forcément la fatigue.

Deux autres aliments favorisent les troubles du sommeil

Si vous êtes un consommateur de caféine, sachez que cette boisson chaude est à bannir dès 17 heures. Le journal of clinical sleep medicine a même démontré dans une étude qu’il fallait bannir le café six heures avant de vous coucher. Comme vous êtes beaucoup plus excité, il sera très difficile de trouver le sommeil. Dans ce cas de figure, vous aurez tendance à prendre des produits pour dormir alors qu’il suffit d’agencer votre journée et votre consommation de café. Privilégiez cette boisson pour le matin et le milieu de l’après-midi.

LE PRUNEAU faciliterait l'endormissement,il contient de ce glucose dont le cerveau est si friand

Il est un aliment à privilégier lorsque le cerveau est sollicité ,le cerveau a besoin d'être bien alimenté au niveau glycémique pendant le sommeil #bienfait #légume #légende #fruit pic.twitter.com/EKIkl06SeK — anna maria sanchez (@annamar70177996) April 5, 2019

Si vous avez l’intention de terminer votre repas avec un fruit, évitez ceux, forcément, avec des vitamines C puisqu’ils pourront aussi vous exciter. Privilégiez alors leur consommation pendant le petit-déjeuner afin de faire le plein d’énergie pour le reste de la journée. Évitez alors les agrumes, les kiwis, les fraises ou encore les cassis.