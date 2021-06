Aujourd’hui voyons comment acheter du CBD en France.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD ou en forme longue cannabidiol est un des principaux cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis. Un cannabinoïde est en fait un groupe de substances chimiques qui active les récepteurs cannabinoïdes dans le corps humain ainsi que chez les mammifères. Le CBD est le second cannabinoïde à avoir été découvert après le Tétrahydrocannabinol ou appelé plus communément THC.

Caractéristiques du CBD

Les cannabinoïdes peuvent se présenter sont trois formes différentes :

Les cannabinoïdes végétaux présents dans les plantes de cannabis.

Les cannabinoïdes synthétiques seulement élaborés en laboratoire

Les cannabinoïdes endogènes venant de certains organismes animaux

Le CBD est un produit dit lipophile, cela veut dire qu’il est attiré par les graisses, ce qui explique donc qu’il puisse se retrouver dans le lait maternel. Quelques fois il est possible qu’il fasse baisser le taux de THC et contrairement à lui, le CBD ne présente aucunes propriétés psychoactives qui peuvent agir sur le rythme cérébral.

Le CBD est de plus en plus utilisé en Europe, concernant la France il n’est soumis à aucune législation. Les produits à base de CBD qui sont commercialisés ne doivent cependant pas dépasser 0,2% en taux de THC pour être légaux. La molécule de CBD est utilisée en tant que composant dans des médicaments.

Le CBD en tant que complément alimentaire

Le CBD n’est pas considéré comme une drogue car sa teneur en THC n’excède pas les 0,2%, donc les pharmacies et les magasins spécialisés dans ce genre de produits peuvent en vendre en toute légalité et sans risque de sanction. Les 0,2% de THC ne présentent aucun risque pour les consommateurs et ils bénéficient juste des effets thérapeutiques du CBD.

Acheter du CBD en boutique

Acheter du CBD en tant que complément alimentaire peut se faire dans des boutiques physiques spécialisées ou alors sur internet en passant par des sites, car leur vente est libre et tout le monde peut s’en procurer. Partout en France de plus en plus de boutiques certifiées dans la vente de CBD voient le jour. Il existe de nombreux produits qui sont vendus comme de l’huile de CBD, des fleurs de CBD ou encore des liquides pour cigarettes électroniques.

Acheter du CBD sur internet

Lorsque vous achetez du CBD sur internet il faut être prudent et s’informer sur la boutique en ligne afin de ne pas recevoir des produits de mauvaise qualité. Bien qu’il s’agisse du moyen le plus simple, il faut faire preuve de prudence.

Teneur en THC

Comme mentionné plus haut, la teneur en THC ne doit pas dépasser les 0,2% pour éviter tous effets secondaires ou alors atténuation des effets thérapeutiques du CBD. Mais il faut savoir que selon les pays la teneur en THC varie par exemple en Suisse le taux peut être de 1%. Il faut donc se renseigner sur les différentes boutiques en ligne avant de se lancer dans un achat qui peut être risqué aussi du point de vue de la fabrication.

En Extrême-Orient, la technique de cultivation du chanvre est différente et cela peut avoir un impact négatif sur le produit final vendu. Les fabrications venant d’Extrême-Orient sont généralement bon marché et pas de bonne qualité. Le risque d’effets négatifs sur le corps ou l’organisme de la personne peut alors être plus élevé que la moyenne et peut donc faire disparaître tous effets positifs du CBD.

Facultés thérapeutiques du CBD

Le CBD est aussi réputé comme étant un excellent complément alimentaire, il ne nécessite donc pas de prescription médicale pour s’en procurer et donc le consommer. Néanmoins s’il doit être utilisé de manière thérapeutique, il est préférable de consulter un professionnel de la santé au préalable. À préciser qu’il n’y a aucun risque si vous êtes positif au CBD.

Bienfaits médicaux du CBD

Tout d’abord, le CBD soulage de nombreux symptômes liés à des maladies neurologiques comme les tremblements ou autres symptômes des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, la réduction des effets secondaires liés à la chimiothérapie ou encore le ralentissement de la sclérose en plaques. Le CBD a aussi des effets positifs sur l’humeur de certains patients, cela permet aussi dans certains cas de diminuer les symptômes d’anxiété ou d’angoisse de plusieurs personnes dépressives. Et pour finir cela ouvre l’appétit à des personnes qui souffrent d’anorexie.