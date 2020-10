Les bienfaits de l’eau sur la santé : l’article qui vous donnera envie de boire !

On sait qu’il est conseillé de boire de l’eau au quotidien, mais on ignore réellement quelles sont ses vertus sur notre corps et notre santé. Tout juste savons-nous que l’eau est vitale et qu’elle nous est indispensable. On vous propose aujourd’hui de vous parler de tous les bienfaits de l’eau sur notre organisme, et vous verrez à quel point il est important de s’hydrater au quotidien. Oubliez les sodas (qui ne vous hydrate pas et qui sont trop riches en sucres) ou l’alcool et tournez-vous vers votre robinet la prochaine fois que vous avez soif !

L’eau hydrate le corps

Commençons par le bienfait le plus évident : l’eau hydrate ! Notre corps est constitué à 70% d’eau, il et obligatoire de l’hydrater pour qu’il y ait toujours la même concentration, afin que notre organisme qui puise dans cet eau fonctionne correctement. Vous l’avez compris, sans eau, vous avancerez au ralenti, vous ne vous sentirez pas en forme. Et cela se verra sur votre visage ! En effet, boire entre 2 et 2.5 litres d’eau par jour donne bonne mine et vous apporte un teint frais puisque votre peau est parfaitement hydratée. Avant de penser aux crèmes, pensez donc à boire !

Oubliez la cellulite avec l’eau !

L’eau a cette capacité de booster la circulation sanguine et par conséquent d’éliminer les toxines du corps tout en permettant un meilleur renouvellement des cellules. Si vous ne buvez pas assez, vous aurez un terrain favorable pour les maladies et un manque d’eau dans l’organisme favorise l’apparition de la cellulite ! Votre corps vous le rendra donc bien, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’eau permet de limiter les risques d’avoir une affection chronique comme l’arthrose, qui se manifeste par des douleurs aux articulations du fait d’une usure anormale du cartilage et des articulations. Or, l’eau permet de lubrifier les articulations.

Votre meilleure amie bien être

Vous êtes une personne naturellement anxieuse et vous avez de temps des montées de stress ? Il est conseillé de boire pour chasser toutes les mauvaises énergies. Le fait de s’hydrater fait en effet du bien à l’organisme et l’eau permet de vous rééquilibrer en jouant sur votre psychisme. Petite astuce, choisissez une eau riche en magnésium, plus efficace pour lutter contre le stress. Les eaux riches en magnésium (et sulfates) amélioreront également les symptômes liées à la constipation. Dites adieu à votre ventre ballonné avec de grands verres d’eau à prendre au quotidien.

Dites adieu à votre mauvaise haleine

Sachez que si vous souffrez d’une mauvaise haleine, c’est sans doute parce que votre bouche est sèche. Or, une bouche sèche entraîne généralement la mauvaise haleine car elle force l’organisme a faire venir plus de salive dans la bouche. De plus, comme vu précédemment, en ayant un effet positif sur la digestion, l’eau évite les remontées gastriques qui sont souvent responsables de la mauvaise haleine. Vous pouvez également dire au revoir aux maux de tête ponctuels grâce à l’eau. Si vous souffrez généralement de maux de tête l’été, c’est tout simplement car vous êtes déshydrater. Pensez-donc à boire, ça ne coûte rien, et vous vous sentirez mieux.

Conservez vos capacités physiques et mentales avec l’eau

On l’a vu plus haut, la déshydratation est une des causes les plus courante de la fatigue. Pour rester en forme, il faut donc évidemment rester hydraté. Mais cela joue également un rôle sur vos capacités intellectuelles. Il est connu qu’une réduction de 2% d’eau dans le corps va diminuer de 20% vos capacités physiques et intellectuelles. Et sachez qu’il est important de boire sans même avoir soif car la soif est un moyen pour le corps de vous inciter à boire, mais elle survient généralement quand vous êtes déshydraté de 1 à 2%.

Amateurs de thé, sachez qu’il est également très bon pour la santé d’assimiler de l’eau avec cette boisson aromatique. Mais rien n’est meilleure que l’eau seule, pure, car elle ne vous apportera que des bienfaits, alors que boire trop de thé peut conduire à diminuer votre taux de fer dans le sang. Pour éviter les carences en fer, évitez donc d’en boire trop chaque jour.