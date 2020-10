Le CBD n’aurait pas d’effet euphorisant, mais est-il vraiment sans risque pour votre santé ?

Il suffit de se rendre sur un site Internet spécialisé et vous n’aurez aucune difficulté pour trouver du CBD sous la forme d’huile par exemple. Il y a même des e-liquides qui sont à utiliser avec des cigarettes électroniques. Cette substance est reconnue pour apaiser l’utilisateur, l’aider à dormir ou à chasser le stress, mais il n’y aurait pas de dépendance ou encore d’effets désagréables comme avec le cannabis. Toutefois, certains se questionnent sur le réel côté bénéfique de ce produit.

CBD bloque les symptômes psychotiques chez les sujets à risque pic.twitter.com/x4s5YCzawc — Michel Reynaud (@Pr_Reynaud) June 7, 2019

Comment peut agir le CBD sur votre organisme ?

Vous n’aurez pas d’effets euphorisants normalement avec l’huile de CBD et toutes les formes vendues avec ce produit qui propose un faible taux de THC. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’est pas illégal sur le sol français.

Lorsque vous utilisez le CBD, il va agir rapidement sur certains récepteurs CB1 et CB2 .

. Comme le taux de THC est faible, vous ne devriez pas avoir un effet euphorisant, ce qui est par contre le cas avec le cannabis dont le taux est beaucoup plus élevé.

La vente du CBD est possible sur le sol français lorsque plusieurs conditions sont respectées notamment par rapport à ce taux.

Si le cannabis est parfois autorisé dans le monde à des fins médicales notamment pour les patients qui souffrent de sclérose en plaques, il faut savoir qu’il est interdit de le détenir, le consommer ou de le produire en France. Toutefois, tout ne semble pas idéal avec le CBD, car des effets indésirables sont possibles chez certaines personnes.

Quels sont les risques avec le CBD ?

En 2019, une étude dont les résultats ont été partagés par Futura Sciences nous apprend que le CBD peut avoir des conséquences sur votre santé. Parmi ces dernières, vous avez la perte d’appétit, les vomissements, les diarrhées ou encore des troubles digestifs plus ou moins désagréables. Certaines personnes ont aussi été la cible d’une poussée de fièvre ou encore d’une léthargie, voire des effets somnolents. Bien sûr, les effets dépendent des organismes et de la quantité de CBD que vous aurez consommée.

Il est préférable si vous souhaitez par exemple vous apaiser de demander des conseils à votre médecin. Il connaît votre organisme et il sera alors en mesure de vous conseiller cette consommation ou non. Il est donc nécessaire d’avoir un suivi médical, cela vous évite sans doute les mauvaises surprises. Toutefois, d’autres études, notamment l’une, réalisée en 2017 montre que le CBD pourrait être intéressant contre certaines maladies inflammatoires comme l’Alzheimer et Parkinson.