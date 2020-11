Découvrez comment la pluie peut réduire votre stress quotidien et vous booster, vous allez adorer le mauvais temps !

A cause du stress, les français partent plus facilement en dépression en automne et en hiver pour leur plus grand malheur !

C’est désormais indéniable et de notamment démontré dans des études scientifiques, les saisons d’automne et d’hiver sont catastrophiques pour le moral des français. En effet, avec le froid qui est de retour avec la baisse parfois drastique des température, et les jours qui se font de plus en plus court, il faut dire qu’il y a de quoi être stressé et déprimé par le quotidien ! Certains se plaignent également de la pluie qui les empêche d’aller dehors, bien que dans les périodes de confinement il ne soit pas vraiment possible de se rendre à l’extérieur comme beaucoup le voudraient.

Mais heureusement, il y a une petite méthode qui permet de réduire le stress de cette période difficile, comme vous allez le voir. Si la plupart du temps nous sommes malheureux de voir qu’il pleut dehors, d’autres semblent avoir trouvé la parade et se réjouissent de ces évènements à la moindre occasion : ils en profitent pour aller dehors si cela est possible mais dans certaines conditions. Des études récentes ont en effet prouvé que la pluie pouvait être bonne pour réduire le stress !

Longue comme des fils sans fin, la longue pluie,

A travers le jour gris … André Verhaeren.

Gustave Caillebotte. pic.twitter.com/3ZLXWhOdmx — Elise (@lilyinthewind10) October 24, 2020

Comment est-ce que la pluie peut avoir une incidence sur votre stress et votre état d’esprit ?

Comme beaucoup de français, lorsqu’il pleut lors d’un week-end, il est très tentant de rester sous la couette avec une bonne série de Netflix et une petite tasse de thé, ou alors de rester à la maison autour d’un bon repas chaud. Et pourtant, pour les raisons suivantes la pluie peut avoir des effets plutôt relaxants…

Le son de la pluie est assez relaxant

Tout le monde vous le dira, rien de mieux qu’un doux son de pluie pour se relaxer ! Certains écoutent même des morceaux entiers sur CD ou sur des plateformes de streaming où l’on peut entendre le bruit de la pluie : un must que vous devriez essayer si vous n’arrivez pas à vous endormir le soir !

Paris sous la pluie , 1960 ~ Cliché du Photographe Édouard Boubat , Français 1923-1999 ~ pic.twitter.com/uQY6brjVOS — CamilleMarie (@Camille_Jeann) October 23, 2020

La pluie réduit la pollution de l’air

Et si finalement la pluie ne contribuerait pas à sauver la planète de toute la pollution ? Et bien sachez que chaque goutte de pluie qui tombe sur notre sol recueille des particules présentes dans l’air : elles attirent tout simplement la pluie et la pollution au sol. En revanche, on ne peut clairement pas dire que cela est suffisant pour réduire considérablement la pollution, bien qu’après un gros orage la pollution de l’air n’est clairement plus la même !

Balade du dimanche sous la pluie 🧡 pic.twitter.com/ix5aeSLRuq — L A U R A 💛 (@_LauraVergne) October 26, 2020

La pluie est parfaite pour renouer seul avec soi-même

Au milieu d’un quotidien en ville noir de monde, il est parfois difficile de se promener en trouvant un peu de solitude et de tranquillité. Mais si vous souhaitez prendre un peu de temps pour vous, alors sortez quand il pleut ! En effet, une étude venant tout droit du Canada a prouvé que dès lors qu’il y avait 4 mm de pluie, les pas quotidiens des adultes diminuent alors de 5%, et jusqu’à 8% avec 14 mm de pluie. C’est donc le temps idéal si vous souhaitez vous promener ou courir dehors sans être importuné en pleine ville. En revanche, veillez tout de même à ne pas sortir de chez vous en cas de tempête ou d’averse orageuse !

La pluie est très bonne pour faire du sport

Grâce à la température de la pluie, vous pouvez faire du sport plus rapidement et pendant plus longtemps ! Mais une étude du Japon a également prouvé que la pluie augmentait le métabolisme, ce qui signifie que cela peut vous booster !