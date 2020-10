Cosmétiques : des produits toxiques ont été retrouvés dans du maquillage réputé ! L’alerte est lancée !

Dans le monde de l’alimentation, vous avez la possibilité d’identifier les aliments problématiques pour votre santé. En effet, le Nutriscore s’avère être pertinent et il vous permet aussi de profiter d’un repas sain. Certes, vous devez étudier les étiquettes sous toutes les coutures, mais cela peut être vraiment intéressant pour votre métabolisme. Le magazine, 60 millions de consommateurs a eu l’idée d’adapter ce format pour l’ensemble des cosmétiques. Cela permet d’avoir une note en fonction de la problématique de la composition.

Vous devez toujours être attentif à la composition de tous les cosmétiques, car certains peuvent être néfastes pour la santé.

Substances potentiellement cancérogènes ou polluantes dans des crèmes hydratantes, métaux lourds dans des dentifrices… « 60 millions de consommateurs » alerte sur des composants « toxiques » dans des cosmétiques https://t.co/G6hF3370yN — Le Monde (@lemondefr) August 27, 2020

A la recherche des substances dangereuses

Vous utilisez une crème du jour sans, forcément, savoir que la composition peut s’avérer problématique pour votre santé. Vous n’êtes pas le seul puisque de nombreux consommateurs sont dans un certain flou au quotidien. C’est pour cette raison que le magazine a décidé de se lancer dans cette étude afin de vous renseigner et de vous aider à éclaircir un peu plus la situation.

Cosmétiques toxiques, comment les éviter ? "60" présente sa nouvelle étude à la presse ce matin.

86 produits ont été passés au crible du #cosmetoscore, nouveau système de notation, simple et facile à comprendre, englobant #santé et #environnement. — 60 Millions de consommateurs (@60millions) August 27, 2020

Vous avez donc le Cosméto Score qui utilise le même format que le Nutriscore .

. Si vous achetez le magazine disponible depuis ce jeudi, vous pourrez découvrir près de 86 cosmétiques qui ont été étudiés.

Il met aussi en garde concernant la toxicité puisqu’elle semble avérée pour certains produits.

Il est important de préciser que cet indicateur renseigne uniquement sur la dangerosité de la composition, vous n’aurez donc pas une note pour l’efficacité du produit. Il est toutefois intéressant de savoir si cette crème que vous utilisez peut-être efficace et bonne pour votre santé. Le fonctionnement est alors simple puisque ce sont des notes de A à E qui ont été distribuées. Vous vous doutez que la dernière est problématique puisque l’utilisation est fortement déconseillée. Le magazine a donc identifié des allergènes dans des fonds de teint ou encore des traces de métaux dans des dentifrices et les gels douche ont parfois des ingrédients suspects.

Des composants "toxiques" dans certains produits cosmétiques, alerte 60 millions de consommateurs ➡️ https://t.co/FwGhTNrTVO pic.twitter.com/CjeHnU7bJU — La Provence (@laprovence) August 27, 2020

N’hésitez pas à regarder cette étude, elle vous permettra peut-être de réaliser un tri assez conséquent dans votre salle de bain. N’oubliez pas que les cosmétiques peuvent réellement avoir un impact sur votre santé, mais également votre peau. De nombreuses personnes ont par exemple constaté des rougeurs après avoir utilisé un fond de teint par exemple.

Quelques problèmes identifiés dans les cosmétiques

Les mousses à raser proposent souvent du butadiène, c’est un ingrédient nocif au même titre que les dérivés de l’huile de palme. Plusieurs marques sont pointées du doigt comme Carrefour, Nivea Men ou encore Gillette. Du côté des gels pour la douche, le magazine cible les produits Dop, Weleda ou encore Carrefour puisqu’ils contiennent de la coumarine. Cette dernière peut être remplacée par le Lilial. De ce fait, les consommateurs doivent aussi se méfier des produits comme la crème Dove qui serait néfaste pour la reproduction.

Dans les fonds de teint, ce sont les filtres UV qui sont pointés du doigt puisqu’il s’agit souvent de perturbateurs endocriniens. Il faut alors se méfier de certaines gammes. Le magazine a également eu l’occasion d’étudier les crèmes hydratantes, des polymères polluants ont été identifiés. De plus, des colorants pour les crèmes Dior et Marionnaud sont jugés irritants. Il est parfois intéressant de regarder d’un peu plus près ces études afin de vous faire une idée concernant la qualité du produit en termes de composition. N’oubliez pas que l’enquête s’est attardée uniquement sur les produits utilisés, vous n’avez donc pas une note pour l’efficacité. Vous pouvez alors retrouver ce magazine sur le site Internet qui se focalise cette fois sur la toxicité des cosmétiques.