Coronavirus : nos conseils pour voyager sans risque cet été !

Pour de nombreuses familles, particulièrement celles avec de jeunes enfants, le départ en vacances est toujours une période stressante. En effet, ces grands départs demandent beaucoup d’organisation en amont.

Tout d’abord, il faut choisir la destination. Et cette année, ce n’est pas une tâche facile ! En effet, à cause de la crise liée au Coronavirus, de nombreux pays ont fermés leurs frontières aux étrangers afin de limiter la propagation du virus.

Aujourd’hui, de plus en plus de pays rouvrent leurs frontières afin de réactiver l’économie liée au tourisme. Néanmoins, cet assouplissement ne veut pas dire que le virus a totalement disparus !

Coronavirus : est-il possible de partir à l’étranger cet été ?

De plus en plus de Français aiment quitter la France au moment des congés estivaux afin de découvrir des destinations plus exotiques. Certains aiment aller au bout du monde, tandis que d’autres se limitent aux pays limitrophes.

Cette année, en raison de la situation, le gouvernement a appelé les Français à rester en France pour leurs vacances d’été. Avec cette recommandation, ils espèrent limiter la circulation des populations et donc limiter la propagation du virus.

Néanmoins, si vous souhaitez tout de même partir en vacances à l’étranger, voici la liste des pays qui n’acceptent pas les Français :

En Europe : Finlande

En Amérique : États-Unis, Canada, Argentine, Cuba, Guatemala, Brésil, Pérou, Costa Rica, Chili, Bolivie, Honduras, Panama, Colombie, Uruguay, Paraguay

En Asie : Chine, Thaïlande, Russie, Laos, Japon, Viêtnam, Sri Lanka, Inde, Birmanie, Indonésie, Philippines, Singapour

Au Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Qatar, Israël, Oman, Émirats Arabes Unis

En Afrique : Maroc, Algérie, Kenya, Angola, Afrique du Sud, Île Maurice, Cap-Vert, Madagascar, Sénégal, Nigeria, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire

En Océanie : Australie

Coronavirus : quelles sont les mesures à appliquer pour se protéger ?

Après cette dure et longue période de confinement, les Français ont besoin de se détendre et de profiter de leurs congés d’été ! En effet, ces vacances sont bien méritées. Néanmoins, avec la situation qui est de plus en plus préoccupante, il faut faire preuve de prudence pour éviter un nouveau confinement.

Pour limiter au maximum les risques, vous pouvez appliquer quelques gestes simples :