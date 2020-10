Coronavirus : la perte de l’odorat serait une bonne nouvelle pour certains patients

Généralement, lorsque la perte de l’odorat et/ou du goût est au rendez-vous, les patients ont tendance à paniquer puisque le symptôme est décrit comme anormal. Il faut également noter qu’il est assez fréquent, mais une bonne nouvelle se propage sur le web. En effet, les formes légères de la maladie seraient accompagnées de cette perte de l’odorat. Par conséquent, si vous ressentez cette dernière, sachez que vous ne devriez pas subir une forme grave du Covid-19.

Vous savez bien sûr que plusieurs symptômes, notamment ceux qui ressemblent à la gastro-entérite et à la grippe, sont au rendez-vous. Toutefois, deux problèmes sont identifiés chez les malades selon une enquête publiée dans le Journal of Internal Medicine.

La perte de l'odorat quand on est atteint de la Covid-19 serait plutôt une bonne nouvelle. Bien que gênante, cette perte affecte plutôt les patients atteints de formes légères de la maladie. A lire ici : https://t.co/cFgbY4oJjt pic.twitter.com/MrjClkzjPC

Par conséquent, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle puisque vous n’aurez pas une forme très grave du Covid-19 si vous souffrez d’une perte de l’odorat. N’hésitez pas à consulter un médecin et bénéficier d’un suivi par ce dernier pour être certain que tout se passe très bien. En ce qui concerne l’odorat, les troubles disparaissent sous 15 jours généralement.

Depuis le début de la crise sanitaire, le coronavirus a tendance à paniquer puisque les symptômes sont nombreux. Vous avez aussi des formes légères ou particulièrement problématiques avec une hospitalisation. Toutefois, comme le mentionne le Parisien qui a pu interviewer un médecin impliqué dans cette enquête, les patients qui ont une perte de l’odorat ont une forme bénigne de la maladie. En effet, deux groupes ont présenté ce symptôme et dans 85 % des cas, les cas étaient les plus bénins.

Après la perte de goût hier, la perte d’odorat aujourd’hui. Plus mon état s’améliore par ailleurs plus le covid m’enlève des trucs, peut être la vue demain on sait pas

— AdFrère (@ad_frere) October 2, 2020