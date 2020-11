Coronavirus : et si le cannabis pouvait être la solution ultime pour lutter contre le COVID-19 ? Les scientifiques font une énorme découverte !

Et si le cannabis pouvait alors aider à vaincre cette grande crise sanitaire du coronavirus ? C’est la curieuse question qu’ont choisi de se poser des scientifiques…

Depuis l’apparition de ce virus en Chine, tout le monde se pose la question de savoir quand un vaccin sera finalement trouvé pour lutter contre cette pandémie qui fait encore à ce jour des ravages dans le monde. Il faut dire que personne ne s’attendait à vivre une si grande crise sanitaire, économique et sociale, y compris après l’arrivée de ce virus qui a fait trembler la Chine pendant de nombreux mois. Depuis des mois, les chercheurs sont déterminés à trouver un ou plusieurs vaccins pour vaincre la COVID-19. Bien évidemment, on se souvient tous du professeur Didier Raoult qui, dès le début de la pandémie, n’a pas hésité à rendre public ses propres recherches sur le sujet. Mais ces derniers jours, c’est une toute autre étude qui est au cœur de la polémique. Et si le cannabis nous permettait de vaincre le virus ?

On imagine que les millions de fumeurs de cannabis dans le monde voient déjà la nouvelle d’un bon œil et vont y voir sans doute l’opportunité de continuer à fumer sans se soucier de leur santé ! Mais pour quelles raisons peut-on exprimer que le cannabis pourrait être un remède ? Pourquoi pas l’heroine, la cocaine, ou encore le LSD ? Pour le savoir, il faut s’intéresser de près à l’étude qu’à menée cette équipe de scientifiques au Canada…

☘️ – Le cannabis, et plus particulièrement l'un des ses composés, le CBD – composé non psychoactif de la plante – permettrait de diminuer, chez les personnes les plus gravement touchées par le coronavirus, l'apparition de lésions dans les poumons. pic.twitter.com/DHEvdN5h0C

Ce sont universitaires de Lethbridge qui auraient fait cette découverte plutôt surprenante, comme le montre leur étude qui a débuté en avril 2020 : plus de 13 plantes de cannabis étant riches en CBD semblent être en relation avec les voies d’accès à l’ACE2, utilisé par le coronavirus pour nous contaminer. Comme l’a déclaré Olga Kovalchuk, qui fait partie des chercheurs, à CTV News, la découverte a alors remplie de joie l’équipe qui a fait des expériences sur le sujet bien qu’ils aient été aussi également très surpris par cette incroyable nouvelle.

Senate Minority Leader Chuck Schumer introduced a coronavirus relief bill that contains provisions to protect banks that service state-legal marijuana businesses. @MarijuanaMoment #avantpayconference #payments #banking #compliance #cannabis #cannabisnews pic.twitter.com/rbCV0jEe8E

Publiés dans la revue scientifique Preprints, les résultats de cette étude montrent que les extraits de chanvre qui contiennent une teneur importante de CBD pourraient bel et bien bloquer les protéines qui offrent une « passerelle » au coronavirus pour rentrer dans les cellules hôtes. Selon Igor Kovalchuk, chercheur ayant également travaillé sur cette expérience, cette réduction pourrait réduire les risques de 70%, et augmenteraient les chances de ne pas être infecté. Une petite révolution dans le domaine médical et scientifique qui pourrait faire son bout de chemin si les recherches poursuivies vont dans ce sens.

Cannabis is herbal medicine & fits wellness model better than disease model. Many conditions related to poor homeostasis (balance) among bodily systems can be alleviated via Cannabis &/or CBD use.

Disease models work best when an active pathogen like Corona Virus is the cause pic.twitter.com/VEVKNqDhl0

— Edward Martino, PhD (Behavioral Psychology) (@ermphd) October 23, 2020