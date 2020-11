Coronavirus : comment se soigner à la maison facilement pour garder la forme !

En soi, le coronavirus n’est pas une maladie dramatique si vous êtes en bonne santé, que vous n’êtes pas un profil à risque et si vous avez une hygiène de vie excellente. Jérôme Salomon a notamment pu préciser qu’il s’agit d’une maladie bénigne dans 85 % des cas, si vous n’avez pas une forme grave, vous pourrez alors vous soigner à la maison. Bien sûr, toutes les précautions sont à prendre pour ne pas contaminer autrui.

Les étapes à suivre si vous êtes malade

Vous ressentez quelques symptômes qui peuvent être confondus avec la grippe. Vous décidez alors de réaliser un test PCR en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas contaminer autrui. Les résultats sont alors positifs et vous devez informer toutes les personnes qui ont été en contact avec vous les derniers jours.

Lorsque les démarches auront été faites, votre médecin et même l’Assurance maladie pourront vous transmettre quelques conseils .

. Si vous ne ressentez pas de problèmes de santé particuliers comme des difficultés respiratoires, vous pouvez rester à la maison.

Le repos sera votre meilleur ami, vous devez bien sûr vous isoler et prendre le temps de vous reposer.

Après 5 ou 7 jours, d’autres symptômes peuvent apparaître, d’où l’intérêt d’avoir un vrai suivi avec votre médecin traitant. Si la situation s’améliore, vous continuez à vous reposer, mais, si vous avez des difficultés pour respirer, il faudra prendre l’avis du SAMU par exemple. Il est inutile de vous rendre aux urgences afin de ne pas surcharger les hôpitaux.

Comment vaincre le coronavirus ?

Il est conseillé de prendre deux fois par jour la température pour savoir si elle évolue ou baisse. Prenez du paracétamol sans dépasser la dose recommandée par votre médecin. Oubliez également les anti-inflammatoires, si vous suivez un traitement, prenez à nouveau l’avis d’un professionnel de la santé. Comme vous avez de la fièvre, pensez à bien vous hydrater en buvant de l’eau et en prenant des soupes. Si vous avez une forme bénigne, vous ne serez pas plus malade qu’une grippe par exemple. Il ne faut donc pas paniquer puisque le stress peut aggraver certains symptômes.

Pensez à respecter tous les gestes barrières, aérez votre logement pour chasser le virus plus aisément, mouchez-vous dans des mouchoirs jetables et pensez à désinfecter votre logement. Que vous soyez seul ou plusieurs, vous devez respecter ces gestes, cela évite aux germes de stagner dans votre univers. Prenez donc toutes les précautions nécessaires et surtout, si vous constatez que votre état ne s’améliore pas, prenez contact avec un médecin.