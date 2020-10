Coronavirus : c’est effroyable, le virus peut survivre pendant 28 jours sur quelques surfaces

Au début de la crise sanitaire, certains précisaient que le coronavirus ne pouvait pas survivre, d’autres ont prononcé le contraire en affirmant qu’il avait les moyens de perdurer. Quelques mois plus tard, une étude montre qu’il est en mesure de perdurer sur certaines surfaces pendant près de 28 jours. Il est donc indispensable d’utiliser des lingettes désinfectantes ou du gel hydroalcoolique pour nettoyer très régulièrement ces surfaces.

Le coronavirus est finalement très résistant

Nous avons tendance à porter un masque, même des gants et à respecter la distanciation sociale d’un mètre au minimum. Toutefois, les surfaces méritent aussi votre attention, car le coronavirus peut survivre pendant près de 28 jours. C’est notamment le cas sur les surfaces en acier, les écrans ainsi que les billets de banque. Vous devez donc désinfecter la maison tous les jours et être vigilant avec les objets que vous pouvez toucher.

Covid-19 : Les dernières recherches de l'agence CSIRO d'Australie ont révélé que le coronavirus SARS-CoV-2 était "extrêmement robuste", survivant pendant 28 jours sur des surfaces lisses telles que le verre des écrans de smartphones à température ambiante.https://t.co/3ttS19wXSJ pic.twitter.com/ILeXihc2XS — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 11, 2020

Le coronavirus est un virus très contagieux, mais il se retrouve aussi sur les surfaces qui peuvent nous entourer.

Une étude réaliser par le CSIRO est assez stupéfiante au vu de la durée qu’il est possible d’évoquer.

Plus la température est élevée et moins les chances de survie sont grandes, cela est valable pour les surfaces.

Il serait alors facile de le propager via de l’acier, du vinyle, du polymère ou encore du verre.

Lorsque la température augmente à 30 degrés, il survit 7 jours contre 24 heures lorsqu’elle est à 40 degrés. Lorsque la surface n’est pas poreuse, la durée est encore plus conséquente à savoir 28 jours.

Pensez à désinfecter votre écran de téléphone

Notre smartphone a tendance à nous suivre dans toutes nos péripéties, il est donc peu surprenant que le virus se dépose sur l’écran qu’il faut donc désinfecter très régulièrement avec du gel hydroalcoolique ou une lingette. En effet, il s’agit d’une surface non poreuse très appréciée par le coronavirus. Comme la température est aux alentours de 20 degrés, les conditions semblent propices pour sa survie. La durée évoquée est aussi impressionnante puisqu’elle est supérieure à celle évoquée pour la grippe.

Chine : "Des scientifiques de l'Université de Pékin ont confirmé pour la première fois que la respiration humaine est un moyen très important de transmission du coronavirus SARS-CoV-2, ce qui prouve que le virus persiste dans l'air." pic.twitter.com/qbAZwCFLtv — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 5, 2020

Ce virus hivernal a tendance à vivre 17 jours sur les surfaces non poreuses. Toutefois, l’étude montre que les contaminations via les surfaces ne sont pas aussi fortes que celles réalisées entre les humains. C’est pour cette raison qu’il faut vous protéger, respecter les gestes barrières, mais également désinfecter votre environnement au cours de la journée. Pensez aussi à ouvrir la fenêtre pour aérer l’espace et faciliter ainsi la disparition du virus.