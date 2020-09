Coronavirus : 800 euros pour une visière proposée par Louis Vuitton, voici la photo !

Est-ce que la visière Louis Vuitton peut-elle mieux vous protéger contre le coronavirus ? Malheureusement, le virus contamine tout le monde et il ne fait pas de différences entre l’âge, les populations, les pays et les milieux. De ce fait, mis à part si vous avez un goût très prononcé pour le luxe et si vous ne pouvez pas vous passer du logo LV, vous aurez l’occasion d’acheter une telle visière qui reprend le standard de l’enseigne à savoir le monogramme qui est une marque de fabrique.

Le coronavirus se conjugue aussi avec la mode

Si certaines enseignes ont décidé de proposer leur savoir-faire pour la conception de masques grand public, d’autres dévoilent des accessoires luxueux et avec un prix très fort. De ce fait, pendant le confinement, certaines industries qui se retrouvent au pas avaient décidé d’utiliser leur méthode et leur savoir-faire pour tenter d’équiper la France. Louis Vuitton revient donc sur le devant de la scène avec une visière qui reprend le même concept que ses sacs à main ou ses portefeuilles.

🇫🇷 Luxe : Louis #Vuitton commercialisera dès le 30 octobre une visière de protection nommée « LV Shield ». Son prix est estimé à 800€. Il s’agira "d’un accessoire qui attire le regard, à la fois stylé et protecteur" contre le #COVID19 selon la marque. (BFMTV) pic.twitter.com/tuyqVI3FjQ — Mediavenir (@Mediavenir) September 13, 2020

Il faudra toutefois attendre le 30 octobre prochain pour découvrir la visière Louis Vuitton qui sera appelée LV Shield pour LV Bouclier .

. Cette information a été relayée par les médias américains et vous retrouvez bien sûr le monogramme qui est typique de cette enseigne.

Pour connaître le prix officiel, il sera préférable de se rendre sur le site le temps venu, mais il devrait être de 961 dollars, soit 800 euros.

Baptisé LV Shield, cet écran facial amovible est vendu par Louis Vuitton au prix de 800 euros.

et ça passe tranquilou , ça ne choque personne ? https://t.co/325F9U76UY pic.twitter.com/2JBx7Vw7xw — Hakim SOUFI (@mhsoufi) September 16, 2020

L’enseigne de luxe a décidé de proposer une collection pour 2021 et la visière sera donc intégrée à celle-ci. Il faut savoir que plusieurs technologies sont au rendez-vous notamment pour motiver le prix. Ce n’est pas une simple visière comme vous pouvez en trouver dans le commerce pour quelques euros. En effet, le matériau permet de lutter également contre les rayons UV et elle peut s’assombrir en fonction de la luminosité. Cela vous évite ainsi de porter des lunettes de soleil par exemple, la visière semble performante pour les remplacer.

Un vrai accessoire de mode et aussi un moyen de protection ?

Les différents médias comme le New York Post ne mentionnent pas le respect des normes pour lutter contre le coronavirus par exemple. Il faut donc être vigilant avec toutes les informations qui peuvent circuler. Si vous n’avez pas d’indications concernant cette lutte contre le Covid-19, il est sans doute préférable de considérer ce produit comme un accessoire de luxe et de mode. Dans tous les cas, des vidéos ont déjà circulé sur le web, vous pourrez alors constater que le design est semblable à une bonne partie de la gamme.

Louis Vuitton designed a luxury face shield for nearly $1K https://t.co/eSwHvajgw0 pic.twitter.com/pP9hxjzeIt — New York Post (@nypost) September 11, 2020

Si le catalogue de Louis Vuitton a pu se renouveler ces dernières années avec notamment des couleurs et des formes parfois spéciales, elle reste fidèle à la gamme du départ. Vous avez donc des accessoires de maroquinerie marron avec le monogramme. Ce dernier a même été décliné en plusieurs teintes notamment pour les collections de l’été. Désormais, vous le savez, vous pouvez porter une visière Louis Vuitton pour 800 euros et elle sera disponible le 30 octobre prochain. Elle ne sera clairement pas dédiée à toutes les bourses, mais certaines célébrités succomberont sans doute à ce produit puisque plusieurs ont déjà adopté les masques des grandes marques de luxe comme Chanel.