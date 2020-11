Confinement et beauté : on vous donne toutes les astuces pour être au top malgré l’enfermement !

Les français redoutaient cette année, mais elle a pourtant eu lieu. Le Président Emmanuel Macron a en effet annoncé en direct à la télévision qu’un nouveau confinement allait avoir lieu, et cela fait désormais quelques jours que les français sont à nouveau confinés chez eux. Si nous avons appris à vivre avec le virus depuis le 11 mai, date de fin du dernier confinement, il faut reconnaître que le coronavirus a gagné du terrain. Face aux chiffres catastrophiques de ce qui est considéré comme une deuxième vague (et qui pourrait être plus virulente encore que la première), des décisions drastiques doivent être prises. Et si le confinement peut être terrible pour le corps et l’esprit, cela n’est pas une fatalité.

Pensez au sport, même à domicile !

On vous en a parlé plusieurs fois, mais il est toujours bon de le rappeler. Même si les salles de sport sont fermés et que vous ne pouvez plus pratiquer en club votre sport préféré, cela n’est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers et se laisser aller. Au contraire, même sans équipement, il existe énormément de mouvements et exercices physiques qui vous aideront à vous maintenir en force. Et pour vous convaincre, sachez que vingt minutes d’exercice physique plusieurs par semaine boostent vos défenses immunitaires. Le sport est le meilleur médicament possible pour éviter toutes infections virales, coronavirus compris. On vous laisser regarder nos différents articles qui vous expliquent comment garder la forme en cette période trouble. Et avouez qu’avant les fêtes de fin d’année, cela ne vous fera pas de mal.

Une cure de sébum : votre allié beauté

Nous avons tendance à prendre soin de nos cheveux, et peut-être trop. Vous avez sans doute entendu parler de ce cercle vicieux : vous vous lavez les cheveux pour qu’ils soient moins gras, et vous le faites de plus en plus souvent, car vos cheveux sont gras de plus en plus vite. Il est temps de faire une pause ! La cure de sébum propose d’arrêter les shampoing et de laisser la sécrétion de sébum se réguler toute seule. Les adeptes de cette cure sont déjà convaincus, et assurent que les cheveux poussent plus vite, ont plus de volume, sont plus doux et brillent plus. Si vous ne voulez pas vous lancer dans une cure d’un mois sans shampoing, vous pouvez simplement commencer par espacer vos shampoings. Faites-le une fois tous les trois jours, puis une fois par semaine, et enfin une fois toutes les dix jours. Vous remarquerez vite une différence.

La cure de détox pour un corps sain

Si vous êtes au chômage partiel ou que vous travaillez chez vous, vous avez plus de temps pour vous préparer à manger. Et alors que les diététiciens et docteurs se lamentaient de voir les français se ruaient sur les rayons des pâtes, on vous donne nos astuces pour détoxifier votre corps en profondeur. Réaliser des smoothies ou jus maison en prenant soin de privilégier des ingrédients comme le gingembre, le citron, la menthe, le concombre ou encore le thym. Votre corps vous dira merci. Les cures détox permette de purifier le foie, et on vous conseille en complément des gélules de pensées sauvages et.ou de bardane. Votre peau en ressortira plus lisse que jamais, débarrassée de ses imperfections.

Les huiles essentielles sont idéales pour votre bien-être

Depuis des années, les français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les huiles essentielles. Et c’est normal, tant leur efficacité est prouvée. On pense notamment à l’huile essentielle d’arbre à thé, qui deviendra votre meilleur allié beauté pour lutter contre l’acné (qui est favorisé par l’anxiété et le port du masque). Mettez une goutte dans un gel d’aloe vera et remarquerez les effets sur votre peau, qui sera protégée, et qui cicatrisera plus vite. L’huile essentielle de lavande a des bienfaits similaires (comme l’eau florale de lavande, qui pourrait devenir indispensable à votre routine). En cas de nez bouché ou de gorge nouée, on vous conseille l’huile essentielle de menthe poivrée. Son efficacité est garantie.