Il est gênant de voir apparaître sur le visage ou une autre partie du corps des boutons disgracieux. Le plus dur est d’empêcher que ces derniers se propagent à d’autres endroits. Il est alors nécessaire de les soigner pour qu’ils puissent cicatriser rapidement.

Des remèdes naturels et l’adoption de bons gestes permettront d’arriver à bout de ces boutons. Découvrez alors comment cicatriser rapidement des boutons.

Ne soyez pas tenté de percer vos boutons

Lorsqu’on constate l’apparition des boutons, surtout sur le visage, on est souvent amené par réflexe à les triturer et à les casser. Cependant, en le faisant, il y aura une propagation de l’infection à proximité du bouton éclaté. Dès lors, vous risquez de vous retrouver avec une plaie plus large et il vous sera plus compliqué de la cicatriser. Et même après une cicatrisation, les taches presque indélébiles gâcheront l’esthétique de votre peau. Ainsi, résistez à toute envie de toucher à vos boutons. On vous conseille de ne pas trop vous regarder dans le miroir, car cela fera naître des pulsions qui ne vous feront pas du bien.

Utilisez des produits naturels

Avant tout, sachez qu’il existe plusieurs types de boutons qui peuvent apparaître sur votre peau. Il peut s’agir des boutons blancs, rouges, ou encore des kystes. En fonction du niveau d’évolution, vous devez adopter le traitement de cicatrisation adéquat, surtout si le bouton vient d’être percé. Ainsi, il existe plusieurs remèdes naturels, dont les propriétés contribueront à la cicatrisation complète de vos boutons. En voici quelques-uns.

Le miel

En utilisant le miel, vous bénéficierez de ses propriétés hydratantes, réparatrices et antibiotiques. Son mélange avec de la cannelle permet de soigner efficacement les boutons. Ainsi, mettez juste une goutte du mélange sur le bouton et posez un pansement par-dessus. Laissez agir durant toute une nuit. Le résultat au réveil sera bluffant !

L’aloe vera

Cette plante a des propriétés apaisantes et cicatrisantes. L’aloe vera contribue de manière efficace à régénérer la peau et à lutter contre les cicatrices. Ainsi, vous pouvez ainsi appliquer le gel sur un bouton rompu qui tarde à cicatriser.

Argile verte

Reconnue pour ses propriétés antibactériennes, l’argile verte a aussi pour fonction d’apporter un équilibre à la peau grasse. Pour donc l’utiliser pour vos boutons, faites un masque que vous appliquerez sur la partie concernée. Après avoir laissé agir pendant environ 30 minutes, lavez l’endroit à l’eau claire.

Le citron

Le citron est très efficace pour cicatriser des plaies. Il contient des acides et des vitamines qui ont une fonction antiseptique. L’utilisation du citron désinfectera vos boutons et empêchera leur propagation sur d’autres endroits non infectés. Pour ce faire, appliquez à l’aide d’une boule de coton un peu de jus de citron frais sur les boutons à cicatriser. Afin d’éviter l’exposition au soleil, veuillez utiliser cette méthode le soir au coucher.

La papaye

C’est un fruit qui regorge de nombreuses vitamines, lui donnant ainsi des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. La papaye favorise également la régénération des cellules. Quoi de mieux pour cicatriser rapidement vos boutons ? Il vous suffira donc d’appliquer la pulpe sur les boutons en guise de masque.

L’ail

L’ail n’est pas utilisé seulement comme condiment à la cuisine. Grâce à ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et antioxydantes, l’ail se présente comme un remède efficace pour cicatriser rapidement des boutons. Vous n’avez qu’à frotter une gousse contre les boutons et laisser faire effet durant 5 minutes.

Important : Même si vous cherchez une action rapide, il n’est pas recommandé d’utiliser tous ces remèdes à la fois.

Prenez soin au quotidien de votre peau pour éviter l’apparition des boutons

Si vous ne voulez plus avoir à cicatriser des boutons, il est nécessaire d’adopter de bons gestes au quotidien. Ainsi :

prenez l’habitude de nettoyer votre peau ou votre visage pour le maintenir propre, cela limitera les infections et l’apparition de nouveaux boutons,

utilisez les remèdes naturels suscités ou alors des lotions adaptées qui se trouvent dans les rayons cosmétiques,

évitez les longues expositions au soleil au risque d’agresser votre peau,

Ayez une alimentation saine et équilibrée. Les sucres et les aliments gras favorisent l’apparition des boutons sur le visage.

Notez aussi que vos boutons ont déjà formé des kystes ou des nodules profonds, vous devez consulter au plus vite un dermatologue. Prenez soin de vous et vos boutons ne seront qu’une histoire ancienne.