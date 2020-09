Combo grippe et coronavirus : pouvez-vous avoir les deux maladies ? La co-infection est possible !

Nous savons que la grippe et la gastro-entérite au niveau des symptômes ont des points en commun avec le coronavirus. Toutefois, est-il possible d’avoir les deux maladies ? Alors que les températures vont chuter pour l’ensemble du pays, la crainte demeure.

Pavé dans la mare ? Les pays qui vaccinent le plus contre la grippe ont le plus de morts du coronavirus https://t.co/Xwd7JEfjhB — Anonyme Combattant (@AnonymeCombatt1) September 24, 2020

Il est peu probable d’avoir la grippe et le coronavirus

Sachant que la fièvre atteint généralement 40 degrés avec la grippe et le coronavirus, si vous attrapez les deux virus, vous serez sans doute extrêmement malade. Toutefois un chercheur dont les propos ont été relayés par Cnews révèle que c’est peu probable. Par contre, d’un point de vue théorique, c’est possible.

D'après une étude du pentagone, le vaccin de la grippe élève de 36% le risque de contamination par le Coronavirus.https://t.co/uFWaZFqzIo — JBAragon (@aragon_jb) September 21, 2020

Il y a plusieurs scénarios, lorsque vous êtes atteint par le coronavirus, vous devez vous isoler pendant 15 jours, vous ne serez donc pas en mesure d’attraper la grippe.

Si vous êtes asymptomatique, vous portez le virus, mais vous n’en êtes pas conscients, vous pouvez donc être contaminé par la grippe d’une manière théorique.

Toutefois, un épidémiologiste dévoilé également par le journal à savoir Antoine Flahaut précise que le patient n’aura pas forcément un état de santé beaucoup plus grave. Les symptômes ne se multiplient pas, vous pourriez toutefois être un peu plus fatigué. Dans tous les cas, si vous avez le coronavirus, vous pourrez aussi avoir plusieurs semaines plus tard la grippe et l’inverse est aussi possible.

La protection reste de mise pour éviter ce cas de figure. Pensez à porter un masque, laver vos mains et les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Par contre, il y a déjà eu des co-infections notamment en Chine. Les études montrent que les patients n’ont pas été plus malades, car ils avaient la grippe, et le coronavirus par exemple. La vigilance reste de mise surtout avec les températures qui baissent très vite pour la France.