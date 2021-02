Les cheveux gras un calvaire pour beaucoup de personnes, mais pas de panique, aujourd’hui il existe des solutions efficaces et pour cela il suffit d’utiliser de la bonne manière les bons produits.

Pourquoi a-t-on les cheveux gras ?

Voilà une question qui préoccupe plus d’une personne, et la réponse est simple, au fait les cheveux gras sont le résultat d’un dérèglement d’une glande produisant le sébum appelée glande sébacée, le sébum donc, est une substance naturelle, grasse, qui protège le cheveu, mais si elle est produite en excès (résultat du dérèglement) on aura à faire au problème des cheveux gras. On peut en être victime que l’on ait des cheveux raides ou bouclés, fins ou épais. Une alimentation qui est déséquilibrée et trop grasse peut être la cause d’une surproduction de sébum, mais ce n’est pas la seule raison, parmi elles on retrouve :

fatigue ;

nervosité et stress ;

utilisation trop fréquente de teintures chimiques ;

shampoing inadéquat et inadapté au cuir chevelu.

Quelles sont les étapes pour entretenir les cheveux gras ?

La première étape pour lutter contre les cheveux gras, c’est de bien choisir son shampoing. Effectivement avoir un shampoing adapté à ce type de cheveux est important. Parmi les shampoings conseillés pour les cheveux gras on trouve :

shampoing au Ph neutre ;

shampoing sec ;

shampoing doux.

Le choix du shampoing maintenant fait, vient la seconde étape, qui elle consiste en la façon de laver les cheveux. En effet, il faut opter pour un lavage rapide avec des quantités de shampoing moindres et diluées.

Ces deux étapes seules ne sont pas suffisantes, il faut les accompagner des bons gestes :

pour tonifier le cheveu et lui donner de la brillance optez pour un dernier rinçage à l’eau froide ;

Préséchez vos cheveux avec une serviette-éponge dans le but d’enlever l’excès d’eau

D’autres solutions plus naturelles peuvent être utilisées comme par exemple :

appliquer un masque d’argile mélangé à du vinaigre et de l’eau à 50% et laisser agir 10min avant de rincer à l’eau tiède et appliquer le shampoing ;

mélanger votre shampoing à trois ou quatre gouttes d’huiles essentielles (oranges, lavandes ou sauges) ;

manger équilibré (légumes verts et fruits frais) ;

accompagner cette alimentation saine de compléments alimentaires riches en acides aminés soufrés, zinc et vitamine B6.

Si vous avez les racines grasses et les pointes sèches pas de panique j’ai la solution :

appliquer le masque d’argile uniquement sur les racines et pas sur les pointes et les longueurs ;

laver vos cheveux de préférence avec un shampoing purifiant ;

les massages du cuir-chevelu sont à bannir car ça active la circulation sanguine ce qui fait remonter le sébum à la surface du cuir-chevelu.

Ce qu’il faut éviter

Si vous souffrez de cheveux gras il est impératif pour vous d’éviter :

rinçage avec une eau dont la température est trop élevée ;

utilisation d’un sèche-cheveux à une température élevée près des racines ;

séchage des cheveux en les frottant à l’aide d’une serviette ;

de frictionner vos cheveux lors du shampoing avec vos doigts de manière trop vigoureuse.

Et mon dernier conseil beauté, évitez au maximum de toucher vos cheveux avec les doigts et choisissez bien votre shampoings en évitant ceux pour les bébés qui sont doux certes, mais qui ont un effet surgraissant.