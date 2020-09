Cheveux bouclés : tous les conseils à savoir pour être au top !

Comment bien entretenir des cheveux bouclés ?

Il faut bien être honnête, s’il y a bien des types de cheveux que les femmes apprécient, c’est bien les cheveux bouclés ! On ne compte plus d’ailleurs le nombre de femmes qui ont décidé de boucler leurs chevelure pour faire plaisir à leur compagnon. Certaines personnalités en ont d’ailleurs fait leur marque de fabrique, comme les chanteuses Alicia Keys et Beyoncé aux Etats-Unis, mais on a également pu voir Marion Cotillard et Noémie Lenoir opter pour les boucles !

Mais comme pour tout, cela implique une contrepartie énorme, et cela peut rapidement tourner à la catastrophe si vous n’en prenez pas soin ! En effet, une chevelure bouclée mal entretenue peut donner lieu à des mèches rebelles et de grandes difficultés à les coiffer…

Comment peigner des cheveux bouclés ?

Il est tout d’abord important de savoir comment bien peigner vos cheveux bouclés, pour éviter de les abîmer. Nous vous conseillons pour cela de les démêler en partant de la pointe et en allant jusqu’à la racine, avec une grande délicatesse. Pour les démêler efficacement, utilisez un peigne ayant des dents larges, cela aura pour effet de ne pas modifier la forme des boucles.

La plus grosse erreur que font les débutants est de faire un amas de cheveux sur la pointe tout en passant le peigne à travers : une catastrophe capillaire comme dirait Cristina Cordula des Reines du shopping ! Si vous utilisez une brosse, c’est la double peine, car cela vous fera même perdre la forme de vos boucles.

Comment éviter les fourches pour cheveux bouclés ?

Malheureusement, les fourches sur les cheveux bouclés peuvent provoquer de nombreuses complications sur votre coupe de cheveux. Pour cela, nous vous conseillons donc de vous rendre plus souvent chez votre coiffeur (plus précisément toutes les six à huit semaines en moyenne) pour refaire votre coupe de cheveux.

Ainsi, vous devrez tout simplement demander un rafraîchissement de vos pointes à votre coiffeur et couper ce que vous souhaitez. Une excellente occasion pour se faire plaisir et prendre soin de soi avant toute chose !

Quels produits utiliser pour des cheveux bouclés ?

Pour avoir des cheveux bouclés encore plus beau, vous pouvez aussi utiliser des produits d’hydratation, mais pas n’importe lesquels ! Nous vous conseillons d’opter pour l’huile de noix de coco accompagnée de gel, mais vous pouvez également utiliser du sérum lissant avec un peu de mousse. Cela vous permettra d’avoir une coupe de cheveux au top pour la journée si vous l’appliquez le matin !

En revanche, si vos cheveux bouclés sont beaucoup plus secs que d’habitude, ne faites pas l’erreur d’ajouter encore plus de produits capillaires ! Limitez vous à un peu de crème ou d’huile sur les pointes de vos cheveux bouclés pour les hydrater tout en les renforçant.

Comment protéger ses cheveux bouclés efficacement pendant la nuit ?

Si vous souhaitez vraiment entretenir vos cheveux bouclés, alors vous devrez vous atteler à la tâche jour et nuit ! Pour cela, nous vous conseillons donc de regrouper tous vos cheveux bouclés sur le dessus de votre tête avec un chouchou juste avant de tomber de sommeil le soir. Cela aura pour effet de protéger vos boucles et vous évitera de nombreux ennuis !

Le lendemain matin, après vous être réveillée bien tranquillement, vous n’aurez plus qu’à enlever le chouchou pour lâcher vos cheveux bouclés !

Et vous, avez-vous d’autres conseils à nous partager pour entretenir parfaitement des cheveux bouclés ? Nous attendons vos remarques !