Cet aliment est la solution naturelle ultime pour lutter contre le rhume, la toux et le mal de gorge !

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers la médecine alternative. Si bien des médicaments ont évidemment fait leurs preuves et sont toujours indispensables en fonction des pathologies, les nombreux effets possiblement secondaires ont tendance à vous freiner. Sont-ce des médicaments ou du poison pensez-vous. Et bien sachez que la médecine naturelle vous propose des solutions parfois très efficaces avec des produits qui ne présentent aucun (ou très peu) d’effets indésirables. De quoi vous soigner sans traumatiser votre corps, mais au contraire en l’aidant au mieux à lutter contre les virus extérieurs.

Une étude menée par des scientifiques de l’Université d’Oxford

Sans doute conscients que la population occidentale se tournait de plus en plus vers des traitements naturels, des scientifiques de l’école de médecine de l’Université d’Oxford ont mené une étude qui est arrivée à la conclusion suivante : le miel serait bien plus efficace pour lutter contre le rhume, la toux ou les maux de gorge que n’importe quel autre traitement (notamment antibiotiques) que pourrait vous prescrire votre médecin.

« Le miel constitue une alternative, moins chère et largement disponible, aux antibiotiques. Et il pourrait aider à ralentir la propagation de la résistance contre les microbes, même si plus de tests sont nécessaires pour le confirmer » explique l’étude, menée en coopération avec plus de 1700 sujets, de divers âges. Le miel serait donc un palliatif très efficace aux antibiotiques, surconsommés, notamment en Occident. En France, grâce à la campagne de publicité au slogan qui rappelle que les antibiotiques ne sont pas automatiques, les citoyens savent que ces derniers sont inefficaces en cas d’infection virale. De plus, en prendre trop souvent finit par diminuer leurs effets quand vous en avez véritablement besoin.

Le miel connu depuis longtemps pour ses bienfaits

On parle d’apithérapie quand on souhaite guérir bien des maux par l’usage du miel. Car cette alimentation qui a la bonne idée de ne jamais périmer a pour elle bien des vertus qui viennent nous aider.

Les sportifs professionnels (et les autres) connaissent bien le miel qui est un aliment énergétique qui vous apportera un beau boost d’énergie. Mais ça ne s’arrête pas là puisque les propriétés du miel sont variées et multiples : il est antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant (et donc idéal pour lutter contre les effets néfastes du vieillissement). De plus, le miel améliore la rétention du calcium et du magnésium.