Cannabis thérapeutique : la France doit absolument agir, elle est très en retard

Lorsque nous évoquons le cannabis, il est souvent pointé du doigt puisque certains font référence à la drogue. Certes, il s’agit d’une substance interdite notamment en France pour un usage récréatif. Toutefois, dans le monde, certains spécialistes peuvent prescrire des médicaments qui apportent un vrai soulagement. Des opportunités dans le monde médical pourraient donc être au rendez-vous. Toutefois, la France n’est pas en avance sur ce sujet et pour le député, il est sans doute temps de réagir.

De nombreux pays où le cannabis thérapeutique est autorisé

Lorsque vous regardez la carte proposée par l’Assemblée nationale et relayée par le journal le Parisien, vous pouvez constater que plusieurs pays ont autorisé le cannabis pour des fins médicales. C’est le cas de l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, les Pays-Bas ou encore la Lituanie, l’Allemagne, et même l’Italie et bien d’autres. Par contre, il n’a pas bénéficié d’une autorisation en Bulgarie, en Lettonie et en Estonie ainsi qu’en Hongrie. La France est répertoriée dans le second groupe.

«La France a pris un retard inquiétant» sur le cannabis thérapeutique

➡ Pour le député Robin Reda, président de la mission d’information, «si on peut soulager des douleurs que rien n'apaise, pourquoi s'en priver ? L'expérimentation prévue doit commencer» https://t.co/g9NzbtvGU2 pic.twitter.com/hRqow1uOWv — Le Parisien (@le_Parisien) September 15, 2020

Pour la France, une expérimentation est dévoilée avec 3000 malades pour savoir si le cannabis thérapeutique est vraiment efficace .

. Selon certaines études, il permettrait de soulager des douleurs alors que des traitements n’apportent pas cet apaisement.

Les retards sont en partie expliqués par la crise sanitaire, mais les travaux ont commencé il y a peu.

Depuis deux ans, la France tente de savoir si le cannabis thérapeutique a une place au sein du domaine médical. Il ne faut pas confondre la version récréative que vous pouvez retrouver dans des trafics de drogues et ces médicaments à base de cannabis qui permettent de soulager les maux. En effet, il est souvent sous le contrôle d’un médecin et les doses sont adaptées au mal-être. Des études ont montré qu’il pouvait soulager par exemple des patients atteints d’un cancer ou ceux victimes de la sclérose en plaques. Il faudra sans doute attendre encore un moment avant que le cannabis thérapeutique ne soit envisagé pour la France.

Nathalie Richard > L’ANSM chargée de la mise en place de l’expérimentation française du cannabis thérapeutique dans le cadre de la LFSS (article 43) – publication du décret en attente. @ansm @FedeAddiction @Prabenyamina @benjrolland69 @AFFEPtweet pic.twitter.com/nVd9eImfQD — AJPJA (@AssoAJPJA) September 16, 2020

Le cannabis thérapeutique est toujours à l’étude

Si la situation est déplorée puisque certains médecins connaissent clairement les bienfaits de cette substance pour certaines maladies, d’autres sont contre cette mise en place. Dans tous les cas, ce mercredi, une mission d’information voit le jour notamment pour évoquer les avantages et les inconvénients de ce produit. Cela permettra notamment à cette expérimentation de se prolonger. Grâce à cette dernière, il sera possible d’identifier les points forts de ce cannabis thérapeutique pour certaines maladies par exemple. Pour Jean-Baptise Moreau, l’expérimentation doit toutefois répondre à quelques exigences notamment en étant à la disposition des médecins, et non des industriels.

Des mois et des années de mobilisation, jamais je n'aurais imaginé que nos députés et nos élus s'engagent aussi clairement pour un sujet qui, il y a quelques années encore, était tabou. On continue de s'engager, le #cannabistherapeutique n'est plus négociable. #MiCannabis pic.twitter.com/ZU7367oyr2 — Bechir Saket (@BechirSkt) September 16, 2020

L’objectif est également de proposer un développement spécifique en France pour une filière du cannabis médical. Cela évitera notamment de l’importer et d’avoir un contrôle absolu sur ce produit. Comme c’est le cas pour certains médicaments, des composés peuvent être autorisés ailleurs et interdits chez nous, c’est pour cette raison que cette filière française serait la bienvenue. Pour l’instant, la situation n’avance pas, le retard est considérable par rapport à des pays voisins, mais le député dont les propos sont relayés par le journal, ils pourront dévoiler une proposition de loi si toutefois le gouvernement ne débloque pas la situation. Dans tous les cas, le débat est ouvert concernant le déploiement ou non de ce cannabis thérapeutique.