Cancer de la vessie : 15 000 Français touchés, voici les symptômes à connaître

Certains cancers sont médiatisés, la presse peut donc en parler à maintes reprises notamment celui du sein. Toutefois, d’autres maladies demandent la plus grande attention afin d’être certains de connaître les symptômes. Si vous maîtrisez ces derniers et si vous observez une « anomalie », vous pourrez consulter plus rapidement. Même si vous avez des doutes, vous ne devez pas les balayer d’un revers de la main sans un avis médical avéré. Même si ce dernier est inutile, il est toujours préférable de réaliser des dépistages surtout si vous avez déjà eu des cas dans votre famille.

Le cancer de la vessie, le 7e plus connu en France

Par rapport à d’autres problèmes de santé comme le cancer de la prostate ou celui de la poitrine, il est assez peu connu. Cela retarde donc les diagnostics, les symptômes ne sont pas connus à la perfection et cela peut être problématique pour la réussite du traitement. Selon les chiffres partagés par le journal 20 minutes, ce sont près de 15 000 Français tous les ans qui sont la cible de ce cancer de la vessie, mais, le plus surprenant, c’est que 24 % d’entre eux ne connaissent pas du tout les signes.

Ces pourcentages ont été partagés par un sondage réalisé par Opinion Way pour les besoins du journal .

. Nous apprenons ainsi que le cancer de la vessie touche quatre hommes pour une femme.

Ce sont généralement la présence du sang dans les urines qui doit interpeller au plus vite.

Vous devez alors consulter un professionnel de la santé dès que vous effectuez cette constatation.

Malheureusement, certains ont tendance à confondre ce symptôme avec une infection urinaire. De ce fait, si vous n’êtes pas vigilant, le sang dans l’urine n’est pas identifié et vous ne consultez pas. Cela retarde alors le diagnostic. Toutefois, ce symptôme est aussi connu pour les calculs rénaux, mais dans tous les cas de figure, il est préférable d’avoir l’avis d’un médecin qui effectuera les examens complémentaires les plus importants.

Le cancer de la vessie touche près de 15.000 Français chaque année https://t.co/1ipcQgTrI7 — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2020

Le cancer de la vessie évolue très vite dans l’organisme

Vous devez réagir rapidement puisque la progression de la tumeur est souvent importante. Il y a quelques mois, nous apprenions qu’un test urinaire permettrait de déceler ce problème de santé des années avant l’apparition es mutations. De ce fait, en parallèle des traces de sang dans les urines, vous devez aussi apporter une attention particulière à d’autres symptômes, notamment les douleurs, lorsque vous tentez d’uriner. Si vous ressentez des brûlures plus ou moins vives, n’hésitez pas à consulter un médecin traitant qui pourra ensuite vous renvoyer vers un confrère pour peaufiner le diagnostic. Lorsque ce dernier est réalisé dans les meilleures conditions, il faut savoir que le taux de guérison est très important, mais, comme la tumeur évolue très vite, il faut être attentif à tous les signes.

Le #cancer de la vessie frappe 13 000 personnes chaque année. Quels sont les signes qui doivent alerter ? https://t.co/LxjXcx3Vcl — Top Santé (@topsante) September 15, 2020

Si vous vous questionnez sur le traitement de ce cancer de la vessie, sachez qu’il suffit de la supprimer pour qu’une poche urinaire soit installée. Cela permet généralement de résoudre le problème de santé. Vous le savez désormais, soyez très vigilant à tous les symptômes que ce soit pour un cancer de la vessie ou un autre problème. Évitez de vous soigner en regardant les sites Internet ou avec l’auto-médication. Dès que vous avez un doute sur votre santé ou des questions, tournez-vous rapidement vers un médecin, il sera le seul à poser un diagnostic fiable.