Samsung Galaxy Tab S12 : caractéristiques et autonomie

Samsung officialise ses Galaxy Tab S12+ et Ultra. Finesse record, puce gravée en 3 nanomètres et outils logiciels professionnels définissent cette nouvelle génération d’appareils Android.

Le constructeur sud-coréen renouvelle son offre avec deux modèles axés sur la puissance brute et l’assistance numérique. Disponibles le 7 octobre en France, les Tab S12+ et Tab S12 Ultra visent une utilisation polyvalente, entre travail intensif et création graphique. Elles adoptent le système Android 17 couplé à l’interface One UI 9.

Des performances accrues dans un châssis ultra-fin

La version Ultra affiche une épaisseur de 5,1 millimètres, un record au sein du catalogue de la marque. Malgré ce gabarit, le constructeur intègre une batterie capable de tenir jusqu’à 23 heures, contre 21 heures pour le modèle Plus. La recharge complète s’effectue en 95 minutes.

Sur le plan technique, la série adopte une puce gravée en 3 nm.

Les gains de performance atteignent 19 % sur le processeur central, 17 % sur le circuit graphique et 61 % sur le traitement neuronal par rapport à la génération S11 Ultra. Une chambre à vapeur 3D dissipe la chaleur pendant les tâches lourdes. Côté affichage, les dalles Dynamic AMOLED 2X de 12,6 et 14,6 pouces grimpent à 1 600 nits. Les deux appareils disposent d’une protection IP68 et d’un son spatial à quatre canaux.

Un environnement applicatif orienté vers l’assistance numérique

L’expérience repose sur les fonctions Galaxy AI. L’écran accueille trois applications simultanées grâce au mode Multi-Fenêtres. Un utilisateur peut prendre des notes avec le stylet S Pen fourni, pendant que l’assistant virtuel synthétise un document.

Jay Kim, responsable de l’expérience client chez Samsung Electronics, explique que cette gamme associe de grands écrans à la puissance du traitement automatisé pour simplifier les tâches complexes et préserver la concentration des utilisateurs.

L’offre inclut six mois d’accès au service Google AI Pro. L’outil Gemini Notebook rassemble les fichiers et notes pour générer des résumés. De son côté, le navigateur Samsung analyse les onglets ouverts afin de retrouver une source consultée quelques jours plus tôt.

Partenariats créatifs et suivi logiciel étendu

Adobe Photoshop est préinstallé de série, accompagné de quatre mois d’abonnement offert et des outils génératifs Adobe Firefly. D’autres logiciels spécialisés bénéficient d’offres d’essai, à l’image de Goodnotes, LumaFusion, Notion ou Clip Studio Paint. Pour les mathématiques, MyScript Math résout directement les équations manuscrites.

Les appareils s’associent à des accessoires optionnels, dont le clavier Pro Keyboard en aluminium. Proposées en coloris Anthracite et Argent, les deux tablettes bénéficieront de 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.