Valéry Giscard d’Estaing : le président a-t-il été infecté par le coronavirus ?

Alors que la crise sanitaire du coronavirus gagne de nouveau du terrain en France, nous avons appris hier que l’ancien président de la république française Valéry Giscard d’Estaing avait été hospitalisé hier selon nos confrères du journal “Le Parisien”. Mais que s’est-il passé dans les faits ?

Valéry Giscard d’Estaing en réanimation à Paris : tout ce que vous devez savoir

Et bien c’est hier, lundi 14 septembre, que le Samu se serait rendu au domicile de Valéry Giscard d’Estaing, car ce dernier se plaignait de problèmes respiratoires. C’est autour de 15 heures que les événements se seraient déroulés à Paris, alors que l’ancien chef de l’état avait passé le week-end à Authon dans le Loir-et-Cher. Mais a-t-il contracté le coronavirus lors de son week-end ?

Et bien selon les informations que nous avons à date, il semblerait que l’ancien président de la république ait été amené rapidement en service de réanimation accompagné par sa femme Anne-Aymone, où une infection au poumon aurait été découverte. Espérons que le coronavirus ne soit pas par là également, bien que cela ne semble pas être le cas. Les proches de Valéry Giscard d’Estaing ne s’expriment en revanche que très peu sur le sujet. Le fils de l’ancien chef de l’état, Louis Giscard d’Estaing, a notamment été contacté par l’Agence France Presse hier.

Ce dernier a annoncé qu’il n’avait pas de commentaire à faire sur le sujet. Louis Giscard d’Estaing a néanmoins précisé qu’avec l’âge de son père aujourd’hui, il y avait des moments plus simples que d’autres, mais qu’il fallait néanmoins faire attention aux interprétations des informations que l’on peut lire ici et là. On ne compte plus en effet les nombreux sites de fake news qui diffusent de fausses informations.

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a été hospitalisé cet après-midi à l'hôpital parisien Georges Pompidou, a-t-on appris auprès de son entourage #AFP pic.twitter.com/7U4KLIm1cB — Agence France-Presse (@afpfr) September 14, 2020

Enfin, le fils de Valéry Giscard d’Estaing a ajouté avoir été présent lors du week-end organisé à Authon où le père et le fils étaient présent. Il précise qu’il était tout à fait en bonne forme pendant ce week-end et qu’il était plutôt en forme, comme il l’aurait également annoncé à France 3 qui l’a contacté.

Valéry Giscard d’Estaing : des hospitalisations à répétition…

Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’ancien chef de l’état Valéry Giscard d’Estaing se fait hospitaliser. Il faut dire qu’à plus de 90 ans maintenant, il est bien difficile d’éviter tous les problèmes de santé que l’on peut connaître au quotidien. Il avait notamment été hospitalisé à l’hôpital Pompidou en cardiologie plus d’une fois, mais également par le passé pour une pose de stents comme l’avait confié son entourage.

Valéry Giscard d'Estaing est à Georges Pompidou… pic.twitter.com/jFnwHU1xHb — Cohérence (@coherence_e) September 14, 2020

Aujourd’hui, l’ancien président de la république ne fait que de très rares apparitions. En effet, son ancienne apparition au public à presque plus d’un an maintenant. Elle remonte au 30 septembre 2019, suite au décès d’un président de la république française très apprécié par les français : Jacques Chirac. Ce dernier avait d’ailleurs été son premier ministre de 1974 à 1976.

Valéry Giscard d'Estaing et la reine d'Angleterre sont née en 1926, ils ont survécu à tellement de choses qu'on peut dire qu'ils ont croqués la vie à pleines dents 💪 pic.twitter.com/JYZm7PmcGg — On S'en Fout (@OnSenFo69471452) September 14, 2020

Nul doute que l’état de santé de l’ancien président de la république qui souffre de problèmes respiratoires va être scruté dans les prochaines heures par les professionnels de santé, qui feront tout leur possible pour que son état s’améliore. Les français sont également très inquiets quant à son état de santé, mais Valéry Giscard d’Estaing pourrait-il faire une déclaration publique lors de sa sortie de l’hôpital pour rassurer les français ? Nous espérons avoir la réponse et de bonnes nouvelles dans les toutes prochaines heures…